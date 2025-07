Si le PSG a fait le choix de foncer sur Lucas Chevalier (LOSC) et de tourner la page Gianluigi Donnarumma dès cet été, c’est en raison d’un trait particulier de l’Italien.

🟩 Accord proche

Ce mardi, L’Equipe comme Le Parisien sont unanimes concernant l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG. Elle devrait être bouclée dans les prochains jours. Les deux présidents, Olivier Létang et Nasser al-Khelaïfi, qui se connaissent bien et s’apprécient, travaillent sur une indemnité qui devrait tourner aux alentours de 40 M€. Selon le quotidien régional, le champion d’Europe fait tout pour que Chevalier soit présent le 6 août au Campus PSG pour la reprise de l’entraînement. Luis Enrique souhaiterait qu’il fasse connaissance avec ses nouveaux coéquipiers et qu’il s’imprègne du jeu qu’il prône le plus rapidement possible.

Donnarumma jamais aussi bon qu’à l’approche de sa fin de contrat ?

Mais comment expliquer que la direction du PSG ait pris la décision de tourner la page Gianluigi Donnarumma alors que celui-ci sort de sa meilleure saison dans la capitale ? La réponse se trouve dans Le Parisien. En interne, il se dit que l’Italien n’est jamais aussi bon qu’à l’approche de sa fin de contrat, ce qui sous-entend que le reste du temps, il a un peu trop tendance à s’endormir sur ses lauriers. En outre, Luis Enrique n’a jamais été fan de Donnarumma, qui n’est pas très à l’aise avec le jeu aux pieds. Le prolonger signifierait repartir sur un projet de trois à cinq ans avec lui, ce qui n’enchantait pas vraiment l’Espagnol.

Ce sera donc Lucas Chevalier dans les buts parisiens la saison prochaine. La direction du PSG a conscience que Donnarumma peut refuser de partir pour aller au bout de son contrat, comme il l’avait fait à Milan. C’est un risque calculé car la cohabitation pourrait parasiter l’intégration du futur ex-Lillois. Mais Paris est prêt à prendre ce risque, convaincu que Lucas Chevalier est le gardien qui lui faut pour les années à venir.