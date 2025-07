PSG Mercato : Osimhen, Leão, milieu à la Kimmich… Luis Campos prépare sa révolution estivale

Malgré une saison exceptionnelle conclue par une grosse défaite face à Chelsea, le PSG veut étoffer son effectif à tous les niveaux pour la saison à venir.

Après une saison impressionnante conclue par un quadruplé historique (Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue des Champions), le Paris Saint-Germain a lourdement chuté en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea (0-3). Ce revers, bien que marginal sur le plan symbolique, souligne un état de fatigue généralisé dans l’effectif et soulève des questions en interne.

Luis Enrique et Luis Campos, qui avaient jusqu’ici ciblé un renfort défensif droitier et un attaquant polyvalent, pourraient revoir leur stratégie estivale. La rotation restreinte sur la fin de saison, l’usure visible de certains cadres, et les limites du banc ont révélé la nécessité d’un renouvellement plus large. Le manque d’alternatives fiables dans plusieurs secteurs rend cette remise à plat inévitable.

Un milieu à la Joshua Kimmich espéré

Comme le rapporte L’Équipe, en défense centrale, Paris cherche activement au moins deux recrues, notamment en raison des incertitudes autour de Beraldo, Kimpembe et Skriniar. Illya Zabarnyi (22 ans, Bournemouth) est suivi, mais d’autres options sont aussi envisagées. Côté latéral, la dépendance à Hakimi et Mendes, sans remplaçants fiables, fragilise l’équilibre du groupe.

Au milieu, malgré un trio performant, le manque de puissance athlétique a été exposé. Le club veut intégrer un joueur expérimenté et solide physiquement, à l’image d’un Joshua Kimmich. En attaque, si Paris possède déjà des profils de haut niveau, une nouvelle recrue offensive capable d’évoluer à plusieurs postes reste prioritaire. Le PSG continue ainsi de scruter des profils comme Victor Osimhen (26 ans, Naples) ou Rafael Leão (26 ans, AC Milan).