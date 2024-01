PSG - Mercato : gros coup de théâtre pour Kalvin Phillips !

Depuis plusieurs jours, le milieu de terrain de Manchester City, Kalvin Phillips, en instance de départ cet hiver, est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. The Telegraph a même annoncé que le PSG serait en pôle pour recruter le milieu de terrain anglais, également courtisé par Newcastle.

Mais d'après les indiscrétions de Ben Jacobs, les dirigeants parisiens ne seraient en réalité pas intéressés par Kalvin Phillips. "Le PSG n’envisage pas Kalvin Phillips malgré les rumeurs", a affirmé le journaliste anglais sur Twitter. En situation d'échec à Manchester City, l'ancien joueur de Leeds n'a joué que 9 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

