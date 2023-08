Le RC Lens mène à Brest à la pause

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Dominateurs sur le terrain, les Lensois ont ouvert la marque par Florian Sotoca sur un corner d'Angelo Fulgini (11e) avant de doubler la mise sur une transition rapide et un coup de canon de Deiver Machado (22e). Del Castillo permet au SB29 d'espérer Trop tranquilles, les protégés de Franck Haise se sont surprendre sur un contact anodin dans la surface entre Jonathan Gradit et Jérémy Le Douaron, sanctionné d'un penalty. Romain Del Castillo a réduit la marque juste avant la pause (45e+2). Attention à ne pas se faire reprendre bêtement... Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce dimanche après-midi, le RC Lens démarre bien sa saison de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois. Les Sang et Or mènent 2-1 à la pause. Florian Sotoca et Deiver Machado sont les buteurs lensois, Romain Del Castillo a réduit la marque sur penalty.

Alexandre Corboz

Rédacteur