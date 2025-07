Avec un penchant pour un avenir en Angleterre, Rodrygo (Real Madrid, 24 ans) a vu Liverpool prendre les devants pour sa signature cet été. Le PSG, intéressé, reste à l’affût.

🟥 Rumeur

Gros rebondissement sur le marché des transferts. Selon ESPN, Liverpool a officiellement entamé des discussions avec le Real Madrid pour un possible transfert de Rodrygo Goes. Le club anglais veut frapper fort et rêve d’attirer l’attaquant brésilien dès cet été.

Rodrygo, 24 ans, sort d’une saison contrastée sous les couleurs madrilènes. Malgré plusieurs buts décisifs et des performances solides, sa place de titulaire indiscutable est de plus en plus menacée. L’arrivée de Kylian Mbappé, combinée à la montée en puissance de Vinicius Jr, Jude Bellingham et bientôt du jeune Endrick, réduit considérablement son espace. Une situation qui commence à faire réfléchir le joueur.

Liverpool espère profiter de cette incertitude pour le convaincre de rejoindre la Premier League, où il serait au cœur du projet offensif d’Arne Slot. D’après la presse anglaise, les premiers échanges entre les deux clubs sont jugés positifs, même si aucune offre officielle n’a encore été transmise.

Liverpool a pris de l’avance pour Rodrygo

Mais les Reds ne sont pas seuls. Le Paris Saint-Germain suit aussi le dossier de très près. Le club parisien scrute avec attention les mouvements autour de l’effectif merengue. Si le Real Madrid n’a pas encore clairement ouvert la porte à un départ, il pourrait se montrer attentif en cas de très grosse offre. Le joueur, de son côté, n’a pas tranché. Il se dit heureux à Madrid, mais ne veut pas passer au second plan à un an de la Coupe du Monde 2026.

La bataille ne fait que commencer, et elle s’annonce XXL entre Liverpool, le PSG et possiblement d’autres grands d’Europe. Mais les Reds semblent avoir un temps d’avance.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si Liverpool arrive à faire Rodrygo après avoir déjà recruté Florian Wirtz, les Reds seront un candidat naturel à la prochaine victoire en Ligue des Champions. Mais rien n’est encore fait… »