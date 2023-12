Stade Rennais : plusieurs joueurs ont envoyé un message fort à Stéphan

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Si Julien Stéphan a déjà fait quelques choix forts depuis son retour au Stade Rennais à la place de Bruno Genesio, le technicien reste à l’affût des réponses de son groupe, lui qui vient d’enchaîner deux défaites de rang après ses victoires initiales.

Salah, Assignon et Doué ont marqué des points

Comme le rapporte Ouest-France, le technicien et son adjoint Denis Zanko étaient présents ce dimanche à la Piverdière pour assister au match de la réserve des Rouge et Noir face à Saint-Brieuc où il avait fait redescendre de nombreux professionnels en manque de temps de jeu.

Résultat des courses : victoire nette et sans bavure de Rennes (4-0) et solide prestation des joueurs qu’il était venu superviser. Ibrahim Salah a inscrit un doublé alors que Lorenz Assignon est impliqué sur les premier et troisième buts et que Désiré Doué a provoqué un penalty comme face à l’AS Monaco la veille. De quoi rebattre les cartes ?

