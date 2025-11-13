Mercato : le PSG a bouclé une signature en catimini !

Elle sera officialisée d’ici quelques mois…

Le PSG travaillait depuis quelques semaines sur la prolongation de Willian Pacho, l’Equatorien étant devenu un élément majeur de Luis Enrique depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2024.

Pacho parisien jusqu’en 2030

L’issue des discussions ne faisait guère de doutes et selon RMC, tout est bouclé. Pacho s’est engagé jusqu’en 2030 avec le PSG. Mais l’officialisation ne devrait pas intervenir avant quelques mois, selon le média.