ASSE : Le coup du destin qui ouvre la voie à la 1ère place de Ligue 2 !

La victoire arrachée face à Troyes (3–2) juste avant la trêve internationale ressemble peut-être à un tournant dans la saison stéphanoise. Après une première mi-temps flamboyante, avant de se faire peur dans les dernières minutes, l’ASSE a envoyé un message clair : les Verts sont encore bien vivants dans la course à la montée, et leur retour sur le trône de Ligue 2 pourrait arriver plus vite que prévu.

Mais un autre élément, bien plus révélateur encore, pourrait jouer en leur faveur…

Troyes décimé : le premier signe fort pour l’ASSE

Sur le terrain, l’ASSE a fait le boulot. Mais en coulisses, c’est peut-être du côté de Troyes que se cachent les signaux les plus forts.

Le club aubois, actuel concurrent direct en haut de tableau, traverse une véritable catastrophe médicale avec une hécatombe de blessés :

🇫🇷 Nicolas Lemaître – rupture du ligament croisé antérieur

– rupture du ligament croisé antérieur 🇫🇷 Yvann Titi – ischios

– ischios 🇮🇹 Paolo Gozzi – fracture du péroné

– fracture du péroné 🇫🇷 Mounaïm El Idrissy – mollet

– mollet 🇲🇦 Tawfik Bentayeb – côtes

– côtes 🇳🇬 Elijah Odede – ischios

Une liste qui s’allonge semaine après semaine et qui place Troyes dans une situation critique. Une équipe amoindrie, un rythme plus difficile à tenir, et un concurrent direct qui pourrait s’écrouler au pire moment… Un signe qui ne trompe pas pour l’ASSE, actuellement 3e derrière le Red Star et l’ESTAC.

L’ASSE veut frapper au bon moment

Avec Nancy au programme, les Verts savent qu’ils tiennent une occasion en or. Bien négocier ce match serait déjà un premier pas vers la reprise de la première place, surtout si Troyes continue de perdre des forces.

Saint-Étienne l’a déjà montré : quand l’équipe exploite son potentiel, elle fait partie des plus solides du championnat. La première mi-temps à Troyes, maîtrisée et inspirée, en a été la preuve.

Le moment ou jamais ?

Entre une équipe stéphanoise en progression, des retours de forme individuels, un moral retrouvé… et des concurrents affaiblis, tous les voyants semblent passer au vert.

L’ASSE a une fenêtre d’opportunité. À elle de s’y engouffrer.