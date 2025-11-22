ASSE : avant Nancy, Nadé lance un défi aux Verts !

Le défenseur de l’ASSE a fait part de ses objectifs avant la réception de Nancy ce samedi.

L’ASSE est 3e de Ligue 2 avant de revoir Nancy ce samedi à 20h, dans un Chaudron où des températures glaciales sont annoncées. C’est Mickaël Nadé qui s’est présenté devant les médias jeudi pour évoquer ce rendez-vous face au promu lorrain, et le défenseur a notamment été questionné sur l’irrégularité de l’ASSE depuis le début de la saison. « Je ne saurais pas expliquer notre inconstance dans les résultats, on se pose tous la question, a-t-il glissé. On a l’impression que quand nous sommes dos au mur, on parvient à faire de belles choses, mais ça ne suffira pas. Il faut être constamment concentré, faire le maximum à chaque fois. Chacun a sa vision des choses mais quand on tire tous dans le même sens, on arrive a faire de bonnes prestations. »

Nadé vise la tête à la trêve pour l’ASSE

Il en faudra une ce soir pour battre Nancy, mais aussi pour ne pas laisser le leader, Troyes, s’échapper, l’Esctac comptant 5 points d’avance sur l’ASSE après son succès d’hier soir…« Ce match face à Nancy, on va l’aborder avec sérieux puisque nous n’avons pas tout fait bien jusque-là, soutient Nadé. On a eu la chance de gagner face à Troyes et d’enchainer ensuite en Coupe de France. Il faut poursuivre sur cette lancée et continuer notre série de victoires. Ce serait bien de récupérer la première place avant la trêve. Terminer l’année en tête du championnat, c’est un bel objectif. » Le défi est lancé !