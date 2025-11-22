FC Barcelone Mercato : le Barça fonce sur une pépite brésilienne, le PSG pris de court !

Le FC Barcelone aurait pris les devants pour attirer Rayan, le jeune attaquant de Vasco, également sur les tablettes du PSG.

Le FC Barcelone prépare un tournant majeur en attaque. Face au déclin progressif de Robert Lewandowski, Hansi Flick, soutenu par Deco, veut injecter du sang neuf. Le club catalan aurait jeté son dévolu sur Victor Osimhen (26 ans), l’attaquant nigérian de Galatasaray, plus abordable qu’Erling Haaland ou Julián Álvarez, mais selon le journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone serait passé à l’attaque pour un autre buteur.

Une offre du FC Barcelone pour Rayan (Vasco de Gama)

Une offre serait en effet partie pour le jeune attaquant de Vasco da Gama, Rayan. A 19 ans, le Brésilien a inscrit 17 buts cette saison. Deco aurait milité pour accélérer le dossier et devancer la concurrence d’Arsenal, du PSG et de l’AC Milan. A suivre…