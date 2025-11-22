Mercato : avant l’ASSE, Nancy annonce une recrue bien connue du Stade Rennais

L’AS Nancy-Lorraine se renforce au milieu avant d’affronter l’ASSE ce soir.

Ce soir, pour la 15e journée de Ligue 2, Nancy se déplace à Geoffroy-Guichard pour affronter l’ASSE. Le promu lorrain tentera de ne pas glisser davantage vers la zone rouge après un début de saison prometteur. Et dans cette optique, l’ASNL a enregistré hier un renfort d’expérience.

Gélin rejoint l’ASNL

En effet, l’équipe de Pablo Correa va pouvoir compter sur les services de Jérémy Gélin. Formé au Stade Rennais et passé notamment par Amiens, le joueur de 28 ans, capable d’évoluer au milieu ou en défense centrale, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, avec une autre année en option.