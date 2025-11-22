Liga : le FC Barcelone en démonstration pour son grand retour au Camp Nou !
Laurent Hess
22 novembre 2025

Le FC Barcelone a fêté son retour à la maison en écrasant l’Athletic Bilbao (4-0) ce samedi.

Privé de Gavi, Pedri, De Jong et Rashford, le FC Barcelone accueillait l’Athletic Bilbao ce samedi pour ses grandes retrouvailles avec le Camp Nou après deux ans d’exil au stade Montjuic pour cause de travaux. Un événement que le Barça a fêté en ouvrant le score dès la 4e minute grâce à Robert Lewandowski, servi par Eric Garcia et bien aidé par le portier basque, Unai Simon.

Un doublé pour Ferran Torres, Garcia et Yamal en passeurs

Le Polonais, capitaine en l’absence de Ter Stegen et De Jong, a ouvert la voie d’un succès maitrisé du FC Barcelone. Servi par Lamine Yamal, titulaire pour la première fois de sa carrière dans la mythique enceinte catalane, Ferra Torres a inscrit le but du break dans le temps additionnel de la première période. Et le Barça, en démonstration, a ajouté un 3e but peu après le retour des vestiaires grâce à Fermin Lopez, servi par Eric Garcia, auteur de deux passes décisives durant cette rencontre, tout comme Lamine Yamal, qui a servi Ferran Torres pour le 4e but d’une victoire fêtée comme il se doit par le peuple blaugrana, ravi de retrouver son enceinte fétiche avec un joli carton.

