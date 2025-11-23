ASSE : Jaber vise la tête !
OM : un mauvais souvenir du PSG va s’inviter au Vélodrome face à Newcastle

Les supporters de l'OM dans le virage Nord du Vélodrome.
William Tertrin
23 novembre 2025

L’affiche entre l’OM et Newcastle en Ligue des champions, qui promet d’être chaude au Vélodrome, sera sous la surveillance de l’Italien Maurizio Mariani mardi soir au Vélodrome. Cette désignation intervient après une récente polémique arbitrale et place l’arbitrage au cœur des attentes, alors que Marseille joue gros devant ses supporters survoltés.

Une nomination attendue après la polémique OM-Atalanta

Dans l’esprit des Marseillais, la blessure est encore fraîche : une erreur manifeste lors du choc face à l’Atalanta a frustré tout l’OM il y a trois semaines, relançant le débat sur l’équité dans les décisions cruciales. L’absence de sanction pour une main d’Ederson en fin de match reste en travers de la gorge des Marseillais, qui attendait une réaction forte de l’UEFA pour ce prochain rendez-vous européen.

Ce contexte rend la nomination de Maurizio Mariani déterminante. Le choix de cet arbitre expérimenté vise clairement à restaurer la confiance dans un arbitrage irréprochable pour une rencontre où chaque action comptera. À l’approche du match face aux Magpies, la vigilance à Marseille n’a jamais été aussi élevée.

Un arbitre expérimenté déjà croisé par l’OM… et le PSG

Âgé de 43 ans et arbitre FIFA depuis 2019, Maurizio Mariani s’est affirmé sur les plus grandes scènes européennes. Cette saison, il a déjà officié sur de grosses affiches en Ligue des champions, notamment lors de Liverpool-Atlético (3-2) et du duel PSG-Bayern au Parc des Princes. Un très mauvais souvenir pour Paris, qui avait perdu cette rencontre 2-1. En espérant pour l’OM que le match ne se finisse pas sur le même score…

Mariani et l’OM, c’est déjà une histoire partagée : il avait arbitré le déplacement chaotique à Amsterdam lors d’Ajax-OM en septembre 2023. Ce soir-là, dans un contexte de crise interne, les Olympiens avaient décroché un nul spectaculaire (3-3) grâce à un doublé inspiré de Pierre-Emerick Aubameyang, toujours fondamentale pour l’équilibre marseillais.

L’Italien bénéficie ainsi d’un vécu concret avec l’OM, mais aussi d’une réputation forgée lors de rendez-vous tendus. Cela pèse lourd alors que l’atmosphère promet d’être électrique mardi.

Le contexte de la rencontre

Ce match contre Newcastle n’est pas un rendez-vous ordinaire : c’est tout simplement une finale avant l’heure. En jeu, une occasion pour l’OM de se relancer en LDC, mais aussi le besoin de tourner la page après la vive frustration ressentie contre l’Atalanta. Dans ce climat, l’arbitrage sera scruté à la loupe par le staff phocéen et les supporters, impatients d’assister à un duel sans accroc.

L’énergie du Vélodrome, toujours capable de transcender ses joueurs, sera un facteur-clé. Mais la tension est palpable : la moindre décision peut basculer un destin européen, tant pour l’OM que pour les Magpies.

Tout est réuni pour que ce rendez-vous OM-Newcastle fasse date, avec une pression maximale sur chaque coup de sifflet de Maurizio Mariani et, évidemment, sur la capacité de Marseille à répondre présent dans sa quête européenne.

