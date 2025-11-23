OM – Newcastle : une grosse menace plane sur le Vélodrome

L’OM affrontera mardi soir une équipe de Newcastle en forme elle aussi. A commencer par un de ses joueurs…

En allant étriller Nice (5-1), l’OM a réalisé une excellente opération vendredi soir en L, emmené par un super Mason Greenwood. Même si Roberto De Zerbi a pesté sur le contenu, l’OM a ravi ses supporters et bien préparé son rendez-vous de mardi en Ligue des champions.

Contre City, Harvey Barnes l’a joué comme Greenwood à Nice

En face, l’OM devra toutefois composer avec un adversaire lui aussi en confiance : Newcastle. Les Magpies viennent en effet de s’imposer face à Manchester City (2-1). Une sacrée performance. Un homme a brillé lors de la rencontre : Harvey Barnes. L’Anglais a signé un doublé, une première pour un joueur de Newcastle face à City depuis la légende Alan Shearer en 2003 ! L’ailier sera à surveiller de près par l’OM, surtout qu’il a tendance à flamber en Ligue des champions, où il a déjà scoré trois fois en quatre matchs cette saison…