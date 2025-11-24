Les infos du jour : Vinicius Jr plonge le Real Madrid dans la crise, le FC Nantes enrage, l’OM met les barbelés pour Hojbjerg

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 24 novembre 2025.

La grosse info : Vinicius Jr part en quête contre Xabi Alonso

Selon plusieurs médias espagnols, Vinicius Jr aurait réclamé la tête de Xabi Alonso à sa direction. Il n’acceptera pas de prolonger tant que l’entraîneur ne sera pas parti.

Real Madrid : Mbappé, Vinicius… une superstar part en guerre contre Alonso !

Real Madrid : Kylian Mbappé dans la tourmente comme Xabi Alonso…

Real Madrid : Xabi Alonso déjà sur le départ ?

Mais aussi…

Gautier Larsonneur pas impérial depuis le début de la saison, la question de l’arrivée d’un nouveau gardien se pose à l’ASSE. Nos journalistes en débattent.

ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat

ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !

ASSE : pour Guillou, le meilleur reste à venir !

ASSE : Horneland vise le scalp de Batlles

Nayef Aguerd ne devrait pas jouer contre les Magpies mardi soir, alors que Facundo Medina est blessé pour encore un mois à cause d’une rechute…

OM : Coup dur avant Newcastle, une terrible nouvelle tombe…

OM : Facundo Medina, une blessure qui pose question…

OM Mercato : un tarif hallucinant fixé pour Hojbjerg

Luis Campos a fait des annonces fortes sur les prochains recrutements du PSG.

PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?

PSG : Campos dévoile son projet sur le long terme

PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier sa recrue rêvée du FC Barcelone !

PSG, Real Madrid Mercato : un détail décisif fait basculer le dossier Upamecano !

Le FC Nantes a demandé des explications à la commission de l’arbitrage après le but accordé à Lorient malgré une position nette de hors-jeu.

FC Nantes : Yassine Benhattab vers la sortie après avoir été mis au placard par Luis Castro ?

FC Nantes : Kita prend une décision forte, elle ne concerne pas Castro

Un club turc veut recruter Wesley Saïd cet hiver. L’attaquant, titulaire avec Pierre Sage, sera en fin de contrat en juin.

RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue

RC Lens Mercato : une recrue en provenance de l’OL en approche ?

RC Lens Mercato : un titulaire de Sage sur le départ en janvier ?

Pierre Ménès s’est félicité du redressement du Stade Rennais et en attribue le mérite à Habib Beye.

Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !

Stade Rennais : Pierre Ménès salue l’attribut très viril d’Habib Beye

L’actualité des clubs moins médiatisés de Ligue 1, c’est ici !

Revue de presse : Haise sème le doute, Milan dépouille l’OM, Giroud en mode patron !