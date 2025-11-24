Les infos du jour : Vinicius Jr plonge le Real Madrid dans la crise, le FC Nantes enrage, l’OM met les barbelés pour Hojbjerg
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Les infos du jour : Vinicius Jr plonge le Real Madrid dans la crise, le FC Nantes enrage, l’OM met les barbelés pour Hojbjerg

Xabi Alonso et Vinicius Jr lors du match entre le Real Madrid et Valence.
Raphaël Nouet
24 novembre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 24 novembre 2025.

La grosse info : Vinicius Jr part en quête contre Xabi Alonso

Selon plusieurs médias espagnols, Vinicius Jr aurait réclamé la tête de Xabi Alonso à sa direction. Il n’acceptera pas de prolonger tant que l’entraîneur ne sera pas parti.

Real Madrid : Mbappé, Vinicius… une superstar part en guerre contre Alonso !

Real Madrid : Kylian Mbappé dans la tourmente comme Xabi Alonso…

Real Madrid : Xabi Alonso déjà sur le départ ?

Mais aussi…

Gautier Larsonneur pas impérial depuis le début de la saison, la question de l’arrivée d’un nouveau gardien se pose à l’ASSE. Nos journalistes en débattent.

ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat

ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !

ASSE : pour Guillou, le meilleur reste à venir !

ASSE : Horneland vise le scalp de Batlles

Nayef Aguerd ne devrait pas jouer contre les Magpies mardi soir, alors que Facundo Medina est blessé pour encore un mois à cause d’une rechute…

OM : Coup dur avant Newcastle, une terrible nouvelle tombe…

OM : Facundo Medina, une blessure qui pose question…

OM Mercato : un tarif hallucinant fixé pour Hojbjerg

Luis Campos a fait des annonces fortes sur les prochains recrutements du PSG.

PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?

PSG : Campos dévoile son projet sur le long terme

PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier sa recrue rêvée du FC Barcelone !

PSG, Real Madrid Mercato : un détail décisif fait basculer le dossier Upamecano !

Le FC Nantes a demandé des explications à la commission de l’arbitrage après le but accordé à Lorient malgré une position nette de hors-jeu.

FC Nantes : Yassine Benhattab vers la sortie après avoir été mis au placard par Luis Castro ?

FC Nantes : Kita prend une décision forte, elle ne concerne pas Castro

Un club turc veut recruter Wesley Saïd cet hiver. L’attaquant, titulaire avec Pierre Sage, sera en fin de contrat en juin.

RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue

RC Lens Mercato : une recrue en provenance de l’OL en approche ?

RC Lens Mercato : un titulaire de Sage sur le départ en janvier ?

Pierre Ménès s’est félicité du redressement du Stade Rennais et en attribue le mérite à Habib Beye.

Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !

Stade Rennais : Pierre Ménès salue l’attribut très viril d’Habib Beye

L’actualité des clubs moins médiatisés de Ligue 1, c’est ici !

Revue de presse : Haise sème le doute, Milan dépouille l’OM, Giroud en mode patron !

ASSEFC BarceloneFC NantesLigaLigue 1Ligue 2LOSCOLOMPSG
#A la une

Les plus lus

Xabi Alonso et Vinicius Jr lors du match entre le Real Madrid et Valence.
ASSE...

Les infos du jour : Vinicius Jr plonge le Real Madrid dans la crise, le FC Nantes enrage, l’OM met les barbelés pour Hojbjerg

Par Raphaël Nouet
Pierre Ménès au stade Raymond Kopa avant un match du SCO d'Angers.
Ligue 1...

Stade Rennais : Pierre Ménès salue l’attribut très viril d’Habib Beye

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, félicitant Wesley Saïd, lors du match contre Lorient.
Mercato...

RC Lens Mercato : un titulaire de Sage sur le départ en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Dayot Upamecano lors d'un match du Bayern Munich à l'Allianz Arena.
Liga...

PSG, Real Madrid Mercato : un détail décisif fait basculer le dossier Upamecano !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland sur le bord de touche, lors du match entre l'ASSE et Nancy.
ASSE...

ASSE : Horneland vise le scalp de Batlles

Par Raphaël Nouet
Pierre-Emile Hojbjerg faisant une passe lors d'OM-Brest.
Mercato...

OM Mercato : un tarif hallucinant fixé pour Hojbjerg

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique déçu lors du match entre le PSG et Le Havre.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier sa recrue rêvée du FC Barcelone !

Par Raphaël Nouet
Damien Della Santa discutant avec Jordan Amavi avant un Brest-OL.
Mercato...

RC Lens Mercato : une recrue en provenance de l’OL en approche ?

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, avec un Vinicius Jr mécontent derrière lui.
Liga...

Real Madrid : Mbappé, Vinicius… une superstar part en guerre contre Alonso !

Par Raphaël Nouet
Luis Campos sur la pelouse du Parc des Princes avant un match du PSG.
Mercato...

PSG : Campos dévoile son projet sur le long terme

Par Raphaël Nouet
Waldemar et Franck Kita assistant au match entre le FC Nantes et l'AS Monaco l'an dernier à Louis-II.
FC Nantes...

FC Nantes : Kita prend une décision forte, elle ne concerne pas Castro

Par Raphaël Nouet
Revue de presse : Haise sème le doute, Milan dépouille l’OM, Giroud en mode patron !
LOSC...

Revue de presse : Haise sème le doute, Milan dépouille l’OM, Giroud en mode patron !

Par Louis Chrestian
ASSE : pour Guillou, le meilleur reste à venir !
ASSE...

ASSE : pour Guillou, le meilleur reste à venir !

Par Louis Chrestian
OM : Facundo Medina, une blessure qui pose question…
OM...

OM : Facundo Medina, une blessure qui pose question…

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Kylian Mbappé dans la tourmente comme Xabi Alonso…
Real Madrid...

Real Madrid : Kylian Mbappé dans la tourmente comme Xabi Alonso…

Par Louis Chrestian
OM : Coup dur avant Newcastle, une terrible nouvelle tombe…
Ligue des champions...

OM : Coup dur avant Newcastle, une terrible nouvelle tombe…

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Yassine Benhattab vers la sortie après avoir été mis au placard par Luis Castro ?
FC Nantes...

FC Nantes : Yassine Benhattab vers la sortie après avoir été mis au placard par Luis Castro ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !
ASSE...

ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !
Mercato...

Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !

Par Louis Chrestian
Ex-OM : Elye Wahi en crise totale, Francfort veut déjà tourner la page !
Ligue 1...

Ex-OM : Elye Wahi en crise totale, Francfort veut déjà tourner la page !

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Xabi Alonso déjà sur le départ ?
Real Madrid...

Real Madrid : Xabi Alonso déjà sur le départ ?

Par Louis Chrestian
PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?
Mercato...

PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?

Par Laurent Hess
RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue
Ligue 1...

RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue

Par William Tertrin
ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat
ASSE...

ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet