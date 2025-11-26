FC Nantes : les Kita doivent-ils se séparer de Luis Castro avant l’OL ? 

Sur la sellette, Luis Castro est-il toujours l’homme de la situation sur le banc du FC Nantes. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Prendre exemple sur Beye à Rennes »

« Malgré des résultats décevants, je veux me persuader que Luis Castro reste l’homme de la situation au FC Nantes. D’abord parce qu’il s’inscrit dans une logique de construction plutôt que de réaction immédiate. Il a le courage de faire confiance aux jeunes du centre, ce qui est rare à ce niveau et essentiel pour un club qui doit s’appuyer sur la formation et non sur un recrutement d’envergure. Son plan de jeu est clair, identifiable, axé sur la progression collective et non sur le court-termisme. Castro cherche à installer une vraie identité de jeu, ce qui prend du temps, mais qui peut garantir une stabilité à long terme.

On l’a vu au Stade Rennais : Habib Beye est passé proche de la sortie et il est aujourd’hui encensé pour avoir gardé le cap dans la tempête. Comme lui, le technicien portugais semble incarner une forme de pérennité dans le projet sportif du FC Nantes et ne se laisse pas distraire par les turbulences du moment. Enfin, il sait répondre médiatiquement avec justesse, sans polémique ni complaisance, et surtout sans se laisser influencer par la famille Kita, dont il protège le vestiaire et le staff. Son leadership calme mais solide est probablement ce dont le FC Nantes a besoin pour ne pas repartir de zéro une énième fois. »

Bastien AUBERT

« S’il ne change pas, oui »

« Je suis pour laisser sa chance à Luis Castro, surtout qu’il a énormément de circonstances atténuantes, la première d’entre elles étant un effectif très faible, plombé par un recrutement très chiche. Sa direction sait qu’elle ne lui a pas fourni les moyens financiers nécessaires à autre chose qu’un maintien dans la douleur. Néanmoins, ce n’est pas parce que le FC Nantes n’a pas de moyen et que la direction s’est trompée dans le recrutement que le Portugais doit être exonéré de toute responsabilité dans les mauvais résultats de cette première partie de saison.

Je trouve Luis Castro beaucoup dogmatique, je préfèrerais qu’il soit un peu plus pragmatique. D’accord, il préfèrerait voir son équipe développer un football chatoyant, porté vers l’avant. Mais il n’en a pas les moyens. Alors, plutôt que de mourir avec ses idées, quitte à se faire renvoyer ou à faire descendre le FCN, j’aimerais qu’il adapte sa tactique. Qu’il joue un peu plus la défense, qu’il varie ses systèmes de jeu, le sien étant devenu trop lisible. Après, s’il refuse à faire adopter une posture un peu plus défensive au FC Nantes alors oui, le club ferait mieux de s’en séparer. Car l’important, c’est quand même que la Maison Jaune reste en Ligue 1, pas qu’elle joue bien… »

Raphaël NOUET