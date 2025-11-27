OM : double désaveu pour Mason Greenwood !

L’attaquant de l’OM n’a toujours pas la cote en Angleterre malgré son rendement à Marseille…

Depuis janvier 2022, Mason Greenwood a été mis à l’écart par Manchester United suite aux accusations de violences domestiques qui ont fait l’objet d’une enquête policière. En février 2023, les charges contre lui ont été abandonnées, mais en août 2023, Manchester United a annoncé poursuivre sa propre enquête interne sur la situation de Greenwood, et depuis l’attaquant brille, d’abord à Getafe, et maintenant avec l’OM depuis l’été 2004.

Tuchel ne veut pas de Greenwood

Meilleur buteur de Ligue 1, l’ancien Red Devil est dans une forme étincelante. Pour autant, selon The Athletic, son retour en sélection n’est pas d’actualité. Thomas Tuchel n’envisage absolument pas de faire appel à lui. Et Greenwood, qui pourrait également porter le maillot de la Jamaïque, est courtisé par les Reggae Boyz. La fédération jamaïcaine le drague avec insistance. Mais plusieurs membres de la sélection s’opposeraient à son arrivée alors qu’il n’a pas voulu prendre part aux éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Une qualification qui devra passer par les barrages, face à la Nouvelle-Calédonie.