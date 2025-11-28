Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !

Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !
Louis Chrestian
28 novembre 2025

Stoppé net en Ligue des Champions, le FC Barcelone traverse une crise défensive aigüe. Avec six buts encaissés lors des deux derniers matches européens et une fébrilité inédite parmi ses cadres, la direction catalane doit agir : cinq pistes sont déjà sur la table pour tenter de remettre la maison en ordre dès cet été.

Des résultats alarmants en défense

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : après un 3-0 encaissé à Chelsea puis un 3-3 face à Bruges, le Barça affiche la seconde plus mauvaise défense du top 24 en Ligue des Champions (10 buts concédés). Un constat inquiétant pour un club aussi ambitieux. Sur la scène nationale, les défaites contre le PSG (2-1) et le Real (2-1) ont dressé le même diagnostic : la solidité défensive, si chère à Hansi Flick, a volé en éclats.

Individuellement, les cadres sombrent. Jules Koundé multiplie les erreurs et peine à retrouver son niveau, comme en témoignent les excuses de Ronald Araujo après l’humiliation contre ChelseaRonald Araujo, pilier la saison passée, a perdu ses repères, jusqu’à se faire expulser sur un tacle désespéré face à Chelsea. Quant au jeune Pau Cubarsi, il a craqué sous la pression du haut niveau. Résultat : la nécessité de recruter est devenue irrémédiable.

Les cinq profils suivis par Barcelone

Pour relever la tête et stabiliser son arrière-garde, le Barça cible cinq défenseurs aux profils variés. Âge, contrats, concurrence : tour d’horizon des pistes les plus chaudes.

Gonçalo Inácio (Sporting)

Auteur d’une ascension fulgurante avec le SportingGonçalo Inácio (24 ans) séduit par sa maturité et sa relance précise. Sa valeur avoisine les 40 millions d’euros, un investissement conséquent pour Barcelone mais justifié par la régularité du jeune international portugais. Inácio apporterait technique et solidité, deux qualités dramatiquement absentes ces dernières semaines en Catalogne. Mais la concurrence d’autres grands clubs européens pourrait compliquer les négociations à venir.

Nico Schlotterbeck (Dortmund)

À 24 ans, Nico Schlotterbeck s’impose comme l’un des patrons de la défense du Borussia Dortmund. Relance longue, puissance dans les duels, l’Allemand a tout du stoppeur moderne. Valorisé également autour de 40 millions d’euros, Schlotterbeck séduit le Barça… mais demeure suivi de près par les dirigeants du Bayern Munich. Un bras de fer qui s’annonce intense pour Deco.

Marc Guehi (Crystal Palace)

Profil plus accessible sur le plan contractuel, Marc Guehi (23 ans) arrive en fin de contrat l’été prochain avec Crystal Palace. Mobile, athlétique, dans la lignée des jeunes défenseurs anglais qui explosent en Premier League, Guehi plaît par sa capacité à s’imposer dans les duels et à défendre en avançant. L’intérêt de Liverpool constitue cependant une menace réelle dans la course à sa signature.

Murillo (Nottingham Forest)

Révélation de Nottingham Forest, le Brésilien Murillo est suivi de près par le staff blaugrana. À 21 ans, il présente un profil de “parieur”, physique, engagé, et avec une marge de progression considérable. Sa valeur marchande reste abordable et son statut d’international brésilien en devenir en fait une cible séduisante. Reste à savoir si Forest ouvrira la porte à un départ dès cet été.

Luis Benedetti (Palmeiras)

Nouveau joyau du football brésilien, Luis Benedetti impressionne déjà sous les couleurs de Palmeiras à seulement 19 ans. À la fois solide dans le duel et à l’aise balle au pied, il pourrait constituer un renfort à moindre coût. Pour le Barça, c’est l’occasion de miser sur la jeunesse sans s’exposer à un transfert pharaonique. La faible indemnité demandée par Palmeiras pourrait accélérer la transaction face à la concurrence.

Les défis du mercato à venir pour le Barça

Trois chantiers d’envergure attendent Hansi Flick : renforcer l’axe central, trouver un ailier dynamique et recruter un attaquant efficace. Mais c’est bien la défense centrale qui demeure la priorité. Cette quête s’annonce complexe dans un contexte financier tendu, où le Barça doit composer avec des restrictions strictes. Les concurrents européens sont nombreux et les valeurs des joueurs explosent, comme pour les problèmes récents dans la prolongation de Ronald Araujo au FC Barcelone.

Face à l’urgence, chaque ciblage compte. La pression de l’intersaison est maximale : rater ce mercato, c’est risquer une nouvelle saison blanche et fragiliser définitivement l’édifice catalan. Pour ne rien manquer de l’évolution de la situation défensive du Barça et des potentielles arrivées, restez attentif aux dernières informations sur le dossier Ronald Araujo.

FC Barcelone
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !
FC Barcelone...

Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais – Mercato : Une vente à 40 M€ en préparation pour frapper fort cet été ?
Mercato...

Stade Rennais – Mercato : Une vente à 40 M€ en préparation pour frapper fort cet été ?

Par Louis Chrestian
PSG – Mercato : Liverpool rêve de s’offrir le cerveau du PSG !
Mercato...

PSG – Mercato : Liverpool rêve de s’offrir le cerveau du PSG !

Par Louis Chrestian
Revue de presse : Haise ou Maurice, quel fusible pour INEOS à l’OGC Nice ?
Ligue 1...

Revue de presse : Haise ou Maurice, quel fusible pour INEOS à l’OGC Nice ?

Par Laurent Hess
OL – Mercato : Vers un transfert surprise à 4,3 M€ ?
Mercato...

OL – Mercato : Vers un transfert surprise à 4,3 M€ ?

Par Louis Chrestian
Real Madrid Mercato : un crack dans le viseur pour remplacer Vinicius !
Liga...

Real Madrid Mercato : un crack dans le viseur pour remplacer Vinicius !

Par Laurent Hess
OM : encore du Balerdi bashing avant et après Newcastle !
OM...

OM : encore du Balerdi bashing avant et après Newcastle !

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : Endrick à l’OL, ça pourrait capoter !
Liga...

Real Madrid Mercato : Endrick à l’OL, ça pourrait capoter !

Par Laurent Hess
ASSE : quelle équipe contre Ecotay-Moingt ?
ASSE...

ASSE : quelle équipe contre Ecotay-Moingt ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Franck Haise sort sa carte anti licenciement, Ratcliffe s’étrangle !
Ligue 1...

OGC Nice : Franck Haise sort sa carte anti licenciement, Ratcliffe s’étrangle !

Par Laurent Hess
Real Madrid : Eder Militao et un joueur de Flamengo échangent leurs femmes !
Liga...

Real Madrid : Eder Militao et un joueur de Flamengo échangent leurs femmes !

Par Laurent Hess
ASSE : Wesley Fofana trop fort pour le Barça, Chelsea au top depuis son retour
ASSE...

ASSE : Wesley Fofana trop fort pour le Barça, Chelsea au top depuis son retour

Par Laurent Hess
Ligue Europa : l’OL cartonne le Maccabi Tel-Aviv, Tolisso au top !
Ligue Europa...

Ligue Europa : l’OL cartonne le Maccabi Tel-Aviv, Tolisso au top !

Par Laurent Hess
OGC Nice : Haise a proposé sa démission, l’OM l’a poussé à bout !
Ligue 1...

OGC Nice : Haise a proposé sa démission, l’OM l’a poussé à bout !

Par Laurent Hess
PSG : Marquinhos voit plus grand pour Lucas Chevalier
LOSC...

PSG : Marquinhos voit plus grand pour Lucas Chevalier

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Habib Beye va lancer une nouvelle pépite à Metz !
FC Metz...

Stade Rennais : Habib Beye va lancer une nouvelle pépite à Metz !

Par Laurent Hess
OM : la qualité numéro 1 de Rulli à Marseille, défaut numéro 1 de Chevalier au PSG !
Ligue 1...

OM : la qualité numéro 1 de Rulli à Marseille, défaut numéro 1 de Chevalier au PSG !

Par Laurent Hess
Ligue Europa : Nice s’offre un record de nullité, le LOSC cartonne
Ligue Europa...

Ligue Europa : Nice s’offre un record de nullité, le LOSC cartonne

Par Laurent Hess
PSG, OM, Real, Arsenal, Bayern, Barça : l’IA dévoile le futur gagnant de la Ligue des Champions !
FC Barcelone...

PSG, OM, Real, Arsenal, Bayern, Barça : l’IA dévoile le futur gagnant de la Ligue des Champions !

Par Louis Chrestian
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende se moque d’Hansi Flick, nouvelle inquiétude pour Lamine Yamal

Par Laurent Hess
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Les infos du jour : coup de tonnerre pour Stassin (ASSE), nouveau challenge surprenant pour Cristiano Ronaldo

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Marquinhos cash sur son avenir… et sur celui de Neymar !
Ligue 1...

PSG Mercato : Marquinhos cash sur son avenir… et sur celui de Neymar !

Par Laurent Hess
Xabi Alonso et Vinicius Jr lors du match entre le Real Madrid et Valence.
Liga...

Real Madrid : Vinicius toujours pas fan de Xabi Alonso, 6 autres joueurs non plus !

Par Laurent Hess
OM : double désaveu pour Mason Greenwood !
International...

OM : double désaveu pour Mason Greenwood !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet