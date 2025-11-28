Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !

Stoppé net en Ligue des Champions, le FC Barcelone traverse une crise défensive aigüe. Avec six buts encaissés lors des deux derniers matches européens et une fébrilité inédite parmi ses cadres, la direction catalane doit agir : cinq pistes sont déjà sur la table pour tenter de remettre la maison en ordre dès cet été.

Des résultats alarmants en défense

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : après un 3-0 encaissé à Chelsea puis un 3-3 face à Bruges, le Barça affiche la seconde plus mauvaise défense du top 24 en Ligue des Champions (10 buts concédés). Un constat inquiétant pour un club aussi ambitieux. Sur la scène nationale, les défaites contre le PSG (2-1) et le Real (2-1) ont dressé le même diagnostic : la solidité défensive, si chère à Hansi Flick, a volé en éclats.

Individuellement, les cadres sombrent. Jules Koundé multiplie les erreurs et peine à retrouver son niveau, comme en témoignent les excuses de Ronald Araujo après l’humiliation contre Chelsea. Ronald Araujo, pilier la saison passée, a perdu ses repères, jusqu’à se faire expulser sur un tacle désespéré face à Chelsea. Quant au jeune Pau Cubarsi, il a craqué sous la pression du haut niveau. Résultat : la nécessité de recruter est devenue irrémédiable.

Les cinq profils suivis par Barcelone

Pour relever la tête et stabiliser son arrière-garde, le Barça cible cinq défenseurs aux profils variés. Âge, contrats, concurrence : tour d’horizon des pistes les plus chaudes.

Gonçalo Inácio (Sporting)

Auteur d’une ascension fulgurante avec le Sporting, Gonçalo Inácio (24 ans) séduit par sa maturité et sa relance précise. Sa valeur avoisine les 40 millions d’euros, un investissement conséquent pour Barcelone mais justifié par la régularité du jeune international portugais. Inácio apporterait technique et solidité, deux qualités dramatiquement absentes ces dernières semaines en Catalogne. Mais la concurrence d’autres grands clubs européens pourrait compliquer les négociations à venir.

Nico Schlotterbeck (Dortmund)

À 24 ans, Nico Schlotterbeck s’impose comme l’un des patrons de la défense du Borussia Dortmund. Relance longue, puissance dans les duels, l’Allemand a tout du stoppeur moderne. Valorisé également autour de 40 millions d’euros, Schlotterbeck séduit le Barça… mais demeure suivi de près par les dirigeants du Bayern Munich. Un bras de fer qui s’annonce intense pour Deco.

Marc Guehi (Crystal Palace)

Profil plus accessible sur le plan contractuel, Marc Guehi (23 ans) arrive en fin de contrat l’été prochain avec Crystal Palace. Mobile, athlétique, dans la lignée des jeunes défenseurs anglais qui explosent en Premier League, Guehi plaît par sa capacité à s’imposer dans les duels et à défendre en avançant. L’intérêt de Liverpool constitue cependant une menace réelle dans la course à sa signature.

Murillo (Nottingham Forest)

Révélation de Nottingham Forest, le Brésilien Murillo est suivi de près par le staff blaugrana. À 21 ans, il présente un profil de “parieur”, physique, engagé, et avec une marge de progression considérable. Sa valeur marchande reste abordable et son statut d’international brésilien en devenir en fait une cible séduisante. Reste à savoir si Forest ouvrira la porte à un départ dès cet été.

Luis Benedetti (Palmeiras)

Nouveau joyau du football brésilien, Luis Benedetti impressionne déjà sous les couleurs de Palmeiras à seulement 19 ans. À la fois solide dans le duel et à l’aise balle au pied, il pourrait constituer un renfort à moindre coût. Pour le Barça, c’est l’occasion de miser sur la jeunesse sans s’exposer à un transfert pharaonique. La faible indemnité demandée par Palmeiras pourrait accélérer la transaction face à la concurrence.

Les défis du mercato à venir pour le Barça

Trois chantiers d’envergure attendent Hansi Flick : renforcer l’axe central, trouver un ailier dynamique et recruter un attaquant efficace. Mais c’est bien la défense centrale qui demeure la priorité. Cette quête s’annonce complexe dans un contexte financier tendu, où le Barça doit composer avec des restrictions strictes. Les concurrents européens sont nombreux et les valeurs des joueurs explosent, comme pour les problèmes récents dans la prolongation de Ronald Araujo au FC Barcelone.

Face à l’urgence, chaque ciblage compte. La pression de l’intersaison est maximale : rater ce mercato, c’est risquer une nouvelle saison blanche et fragiliser définitivement l’édifice catalan. Pour ne rien manquer de l’évolution de la situation défensive du Barça et des potentielles arrivées, restez attentif aux dernières informations sur le dossier Ronald Araujo.