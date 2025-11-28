FC Barcelone : coup de tonnerre pour Ronald Araujo !

Le FC Barcelone a pris une décision concernant Ronald Araujo, en méforme ces dernières semaines.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : après un 3-0 encaissé à Chelsea et un 3-3 face à Bruges, le Barça affiche la seconde plus mauvaise défense du Top 24 en Ligue des Champions (10 buts concédés). Un constat inquiétant pour un club aussi ambitieux. La solidité défensive, si chère à Hansi Flick, a volé en éclats, à tel point qu’à ce stade de la saison, jamais le FC Barcelone n’avait encaissé autant de buts de toute son histoire !

Le FC Barcelone va laisser Araujo au repos

Individuellement, les cadres sombrent. Jules Koundé multiplie les erreurs et peine à retrouver son niveau, et c’est surtout Ronald Araujo, pilier la saison passée, qui inquiète. L’Uruguayen a perdu ses repères, jusqu’à se faire expulser sur un tacle désespéré mardi soir à Chelsea. Selon AS, le Barça a pris une décision : Araujo ne jouera pas ce week-end en Liga contre Alaves. « Une gastro entérite », selon Hansi Flick. Mais selon plusieurs médias, il pourrait également être écarté lors des prochains rendez-vous, afin de se reposer physiquement et mentalement, car il accuserait un gros contre coup après son expulsion à Londres.