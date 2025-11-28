RC Lens : le club communique sur la blessure de Gradit, elle est terrible !
FC Barcelone : Laporta dézingue le Real Madrid et charge Vinicius !
Laurent Hess
28 novembre 2025

Le président du FC Barcelone a réglé ses comptes avec le Real Madrid ce vendredi…

Accusé de favoritisme et de complicité avec les arbitres, le FC Barcelone est au cœur d’une nouvelle polémique en Espagne et celle-ci rebondit ce vendredi avec une sortie plutôt musclée de son président Joan Laporta.

Laporta déclare la guerre à Pérez

« Les déclarations de Florentino Perez contre le Barça témoignent de l’obsession pour le Barça qui règne à Madrid. Madrid TV essaie d’influencer les arbitres. C’est honteux. On ne peut pas être aussi cynique », a notamment déclaré le Big Boss du FC Barcelone, qui s’en est pris à son homologue merengue mais aussi à Vinicius… « Vinicius a failli casser le nez d’Iñaki Peña à Elche. On n’en parle pas au Real Madrid. Ils nourrissent un complexe de persécution envers la plus belle époque du Barça. Ils n’ont pas supporté que le Barça soit la référence. Ils cherchent des prétextes qui ne mènent à rien. Le Barça n’a jamais corrompu d’arbitres. » Et bing !

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une#DÉCLARATIONS

