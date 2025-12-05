FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?

OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?
Louis Chrestian
5 décembre 2025

L’Olympique de Marseille avance à tâtons sur plusieurs dossiers défensifs majeurs. Alors que l’avenir de Benjamin Pavard, prêté par l’Inter Milan, reste encore très flou, la piste menant à Joël Ordonez semble, de son côté, avoir pris fin aussi vite qu’elle avait débuté.

Pavard : rien n’est acté, malgré le pessimisme venu d’Italie

Arrivé cet hiver sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 15 M€, Benjamin Pavard a déjà disputé 16 matchs sous le maillot olympien. S’il s’est imposé comme un titulaire fiable et régulier, la presse italienne relaie depuis quelques jours un certain pessimisme quant au rachat définitif du défenseur par l’OM.

Pour autant, aucune décision n’a été prise en interne.
Le dossier Pavard dépendra fortement de plusieurs paramètres :

  • La fin de saison des Marseillais
  • La qualification (ou non) pour la Ligue des Champions
  • L’équilibre financier du mercato estival

Si l’OM retrouve la C1, l’investissement de 15 M€ deviendrait nettement plus facile à assumer. Dans le cas contraire, le club pourrait être contraint d’étudier des profils moins coûteux.

Joël Ordonez : la priorité marseillaise… déjà hors de portée ?

Longtemps considérée comme une piste prioritaire par l’OM pour renforcer sa défense centrale l’été prochain, la piste Joël Ordonez semble s’être brusquement refroidie pour ne pas dire totalement refermée.

Selon le journaliste James Wray, proche des dossiers de Liverpool, le Club Brugge est bien disposé à vendre Ordonez, mais ce sont surtout les clubs anglais qui ont pris la main.
Chelsea s’est déjà manifesté et des discussions ont été entamées. Liverpool, de son côté, a également pris des renseignements, même si le défenseur n’est pas leur cible principale.

Un départ en janvier restait « peu probable mais possible ». Aujourd’hui, les prétendants se bousculent, et l’OM semble clairement distancé dans ce dossier.
Face à la puissance financière de la Premier League, l’affaire apparaît désormais quasi impossible à boucler pour Marseille.

Une défense en reconstruction permanente

Entre l’incertitude Pavard et l’éloignement d’Ordonez, l’OM devra probablement revoir ses plans dans les prochaines semaines. Le chantier défensif reste colossal : stabilité, complémentarité et anticipation seront les maîtres-mots d’un marché estival déjà sous tension.

Une chose est sûre : l’été marseillais s’annonce bouillant, et les choix effectués dépendront énormément de la trajectoire sportive de l’équipe dans cette fin de saison.

OM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !
FC Barcelone...

FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !

Par Louis Chrestian
ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !
ASSE...

ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !
FC Barcelone...

PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !

Par Laurent Hess
OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?
OM...

OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !
Mercato...

Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !

Par Louis Chrestian
Jérémie Boga (OGC Nice)
Mercato...

Mercato : l’OM doit-il foncer sur Jérémie Boga (OGC Nice) ?

Par Bastien Aubert
PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !
Ligue 1...

PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !

Par Laurent Hess
Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?
ASSE...

Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?

Par Louis Chrestian
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita doit-il attendre le Mercato pour trancher l’avenir de Castro ?

Par Bastien Aubert
OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?
Mercato...

OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?

Par Louis Chrestian
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un flop estival de Kilmer Sports est devenu « in supportable » ! 

Par Bastien Aubert
OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !
Mercato...

OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !

Par Louis Chrestian
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Compétitions...

FC Barcelone : Mbappé l’arrête net, Nicki Nicole a relancé Yamal ! 

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : le vestiaire commence à se rebeller, les Kita priés d’agir cet hiver

Par William Tertrin
Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain
FC Barcelone...

Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain

Par William Tertrin
OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes
Mercato...

OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : une arrivée surprise cet hiver en préparation depuis des mois ?
Mercato...

RC Lens Mercato : une arrivée surprise cet hiver en préparation depuis des mois ?

Par William Tertrin
PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement
LOSC...

PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais : Beye lance le mercato d’hiver, des cadres sont en danger !

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !

Par William Tertrin
OGC Nice : coup dur pour Haise et ses joueurs, ils viennent de perdre un énorme atout
Ligue 1...

OGC Nice : coup dur pour Haise et ses joueurs, ils viennent de perdre un énorme atout

Par William Tertrin
Le logo de l'OL brandi avant un match au Groupama Stadium.
Ligue Europa...

OL : un Lyonnais a involontairement déclenché une énorme tempête au club

Par William Tertrin
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : en plein chaos, l’OGC Nice gâche la vie de Pierre Sage au Racing 

Par Bastien Aubert
LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !
Ligue 1...

LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet