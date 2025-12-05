OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?

L’Olympique de Marseille avance à tâtons sur plusieurs dossiers défensifs majeurs. Alors que l’avenir de Benjamin Pavard, prêté par l’Inter Milan, reste encore très flou, la piste menant à Joël Ordonez semble, de son côté, avoir pris fin aussi vite qu’elle avait débuté.

Pavard : rien n’est acté, malgré le pessimisme venu d’Italie

Arrivé cet hiver sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 15 M€, Benjamin Pavard a déjà disputé 16 matchs sous le maillot olympien. S’il s’est imposé comme un titulaire fiable et régulier, la presse italienne relaie depuis quelques jours un certain pessimisme quant au rachat définitif du défenseur par l’OM.

Pour autant, aucune décision n’a été prise en interne.

Le dossier Pavard dépendra fortement de plusieurs paramètres :

La fin de saison des Marseillais

La qualification (ou non) pour la Ligue des Champions

L’équilibre financier du mercato estival

Si l’OM retrouve la C1, l’investissement de 15 M€ deviendrait nettement plus facile à assumer. Dans le cas contraire, le club pourrait être contraint d’étudier des profils moins coûteux.

Joël Ordonez : la priorité marseillaise… déjà hors de portée ?

Longtemps considérée comme une piste prioritaire par l’OM pour renforcer sa défense centrale l’été prochain, la piste Joël Ordonez semble s’être brusquement refroidie pour ne pas dire totalement refermée.

Selon le journaliste James Wray, proche des dossiers de Liverpool, le Club Brugge est bien disposé à vendre Ordonez, mais ce sont surtout les clubs anglais qui ont pris la main.

Chelsea s’est déjà manifesté et des discussions ont été entamées. Liverpool, de son côté, a également pris des renseignements, même si le défenseur n’est pas leur cible principale.

Un départ en janvier restait « peu probable mais possible ». Aujourd’hui, les prétendants se bousculent, et l’OM semble clairement distancé dans ce dossier.

Face à la puissance financière de la Premier League, l’affaire apparaît désormais quasi impossible à boucler pour Marseille.

Une défense en reconstruction permanente

Entre l’incertitude Pavard et l’éloignement d’Ordonez, l’OM devra probablement revoir ses plans dans les prochaines semaines. Le chantier défensif reste colossal : stabilité, complémentarité et anticipation seront les maîtres-mots d’un marché estival déjà sous tension.

Une chose est sûre : l’été marseillais s’annonce bouillant, et les choix effectués dépendront énormément de la trajectoire sportive de l’équipe dans cette fin de saison.