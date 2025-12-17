Blessé depuis fin octobre, Malick Fofana (OL, 20 ans) poursuit son travail de l’ombre dans l’optique de retrouver au plus vite les terrains… en janvier 2026 ?

La scène avait glacé l’OL et tout Lyon. Le 26 octobre dernier, face au RC Strasbourg, Malick Fofana s’écroule après un tacle très appuyé d’Ismaël Doukouré. Évacué sur civière, direction l’hôpital pour des examens complémentaires. Le lendemain, l’OL officialise une lourde nouvelle dans un communiqué sans détour : « Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible. »

« Il est déterminé et a très envie de retrouver les terrains »

Depuis, silence radio sur le terrain, mais pas dans les têtes. Avant sa blessure, Fofana affichait un bilan correct, avec 2 buts et 1 passe décisive, et surtout une influence grandissante sur le jeu lyonnais. Son compteur est figé depuis ce soir d’octobre, et son absence a laissé un vide sur le côté gauche, où sa vitesse et sa percussion faisaient des différences. Initialement, un retour à l’entraînement collectif était espéré pour la fin du mois de janvier 2026. Mais les images aperçues fin novembre, où le Belge apparaissait encore en béquilles après le match face au FC Nantes, ont semé le doute. Dans son entourage, interrogé par le site Olympique et Lyonnais, le discours est clair : « Il est déterminé et a très envie de retrouver les terrains. » Mais sans brûler les étapes.

Un retour de Fofana fin janvier ?

L’OL partage cette ligne de conduite, conscient que la deuxième partie de saison sera capitale et que précipiter son retour serait un risque inutile. Car derrière cette blessure se cache une année charnière. 2026 n’est pas seulement celle d’un retour espéré, c’est celle de toutes les projections. Coupe du Monde en ligne de mire avec la Belgique, exposition internationale maximale, et avenir en pointillés. Pour l’instant, pas question de décollage immédiat. L’OL a fermé la porte à un départ cet hiver, par la voix de Michael Gerlinger et de Matthieu Louis-Jean. Avec ou sans blessure, le message aurait été le même. Lyon compte sur Fofana pour la suite de la saison. Le retour pourrait intervenir courant janvier ou février, sans date figée, mais avec un objectif clair : revenir prêt à faire très mal.