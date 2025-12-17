PSG – Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) : Paris conclut son année magique avec l’Intercontinentale

Le PSG a décroché sa première Coupe Intercontinentale en battant Flamengo au terme de la séance des tirs au but. Les Parisiens décrochent un historique sextuplé.

Il aura fallu attendre la séance des tirs au but mais le PSG est allé au bout de son rêve en décrochant la Coupe Intercontinentale. Il décroche ainsi un sextuplé historique, après le Trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Champions League et la Supercoupe d’Europe. Au terme d’une finale surtout marquée par la fatigue accumulée par deux équipes ayant disputé chacune plus de soixante matches, le PSG a dominé dans le jeu, a eu la plupart des occasions et a donc trouvé la récompense de ses efforts lors de la séance de tirs au but, où Matvei Safonov a arrêté quatretentatives. Le gardien russe a encore marqué des points face à Lucas Chevalier.

Le PSG avait gagné aux points pendant 120 minutes

Cette finale de Coupe Intercontinentale aura débuté comme la plupart des matches du PSG en 2025 : avec un pressing haut, intense et beaucoup d’occasions. L’équipe de Luis Enrique a cru ouvrir le score à la 11e minute sur une énorme erreur du gardien de Flamengo mais le ballon était sorti au moment du dégagement complètement raté de l’Argentin. Dommage car la réalisation de Fabian Ruiz aurait pu tout changer. Après cette entame ratée, le champion d’Amérique du Sud s’est bien repris et a fait jeu égal avec Paris. Mais c’est ce dernier qui a ouvert le score à la 38e par Kvaratskhelia. Sur une frappe trop croisée de Doué sur la droite, Agustin Rossi a dévié le ballon dans les pieds du Géorgien, qui a marqué en taclant. Une ouverture du score finalement logique au vu des 45 premières minutes.

Mais la seconde période a vu le Flamengo revenir avec d’autres intentions. Sans doute rassuré de voir qu’il pouvait tenir tête au PSG, le Rubro-Negro a joué plus haut et a obtenu un pénalty suite à une faute de Marquinhos sur Arrascaeta. Jorginho, spécialiste de la chose, a transformé la sentence en prenant Safonov à contre-pied (62e). La suite fut une succession d’attaques de part et d’autre, le PSG se procurant la dernière grosse occasion par Marquinhos, qui manqua l’immanquable à quelques mètres du but. Pendant les prolongations, les deux équipes apparurent fatiguées mais c’est encore Paris qui a été le plus proche d’inscrire un deuxième but.