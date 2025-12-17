À LA UNE DU 17 DéC 2025
[22:29]Bafé Gomis recruteur de l’ASSE, l’OM ou l’OL, c’est possible !
[22:15]FC Barcelone : Yamal taclé par une légende marocaine
[21:55]Le LOSC prend cher, Boakye (ASSE) fixé : toutes les sanctions disciplinaires
[21:35]PSG – Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) : les plus beaux clichés de la victoire
[21:28]OL : le nouveau coup d’éclat de Rayan Cherki en vidéo
[21:16]OM Mercato : Greenwood vendu pour 110 M€, la rumeur déjà torpillée
[20:49]PSG – Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) : Paris conclut son année magique avec l’Intercontinentale
[20:09]ASSE : l’entraîneur rêvé du Real Madrid inspire Horneland
[19:48]Real Madrid : le onze merengue pour affronter Talavera en Coupe
[19:29]RC Lens : Ganiou dévoile le secret ayant conduit à sa récompense
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) : Paris conclut son année magique avec l’Intercontinentale

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 20:49
💬 Commenter
Nuno Mendes encadré par deux joueurs de Flamengo.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le PSG a décroché sa première Coupe Intercontinentale en battant Flamengo au terme de la séance des tirs au but. Les Parisiens décrochent un historique sextuplé.

Il aura fallu attendre la séance des tirs au but mais le PSG est allé au bout de son rêve en décrochant la Coupe Intercontinentale. Il décroche ainsi un sextuplé historique, après le Trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Champions League et la Supercoupe d’Europe. Au terme d’une finale surtout marquée par la fatigue accumulée par deux équipes ayant disputé chacune plus de soixante matches, le PSG a dominé dans le jeu, a eu la plupart des occasions et a donc trouvé la récompense de ses efforts lors de la séance de tirs au but, où Matvei Safonov a arrêté quatretentatives. Le gardien russe a encore marqué des points face à Lucas Chevalier.

Le PSG avait gagné aux points pendant 120 minutes

Cette finale de Coupe Intercontinentale aura débuté comme la plupart des matches du PSG en 2025 : avec un pressing haut, intense et beaucoup d’occasions. L’équipe de Luis Enrique a cru ouvrir le score à la 11e minute sur une énorme erreur du gardien de Flamengo mais le ballon était sorti au moment du dégagement complètement raté de l’Argentin. Dommage car la réalisation de Fabian Ruiz aurait pu tout changer. Après cette entame ratée, le champion d’Amérique du Sud s’est bien repris et a fait jeu égal avec Paris. Mais c’est ce dernier qui a ouvert le score à la 38e par Kvaratskhelia. Sur une frappe trop croisée de Doué sur la droite, Agustin Rossi a dévié le ballon dans les pieds du Géorgien, qui a marqué en taclant. Une ouverture du score finalement logique au vu des 45 premières minutes.

Mais la seconde période a vu le Flamengo revenir avec d’autres intentions. Sans doute rassuré de voir qu’il pouvait tenir tête au PSG, le Rubro-Negro a joué plus haut et a obtenu un pénalty suite à une faute de Marquinhos sur Arrascaeta. Jorginho, spécialiste de la chose, a transformé la sentence en prenant Safonov à contre-pied (62e). La suite fut une succession d’attaques de part et d’autre, le PSG se procurant la dernière grosse occasion par Marquinhos, qui manqua l’immanquable à quelques mètres du but. Pendant les prolongations, les deux équipes apparurent fatiguées mais c’est encore Paris qui a été le plus proche d’inscrire un deuxième but.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot