À LA UNE DU 17 DéC 2025
[22:29]Bafé Gomis recruteur de l’ASSE, l’OM ou l’OL, c’est possible !
[22:15]FC Barcelone : Yamal taclé par une légende marocaine
[21:55]Le LOSC prend cher, Boakye (ASSE) fixé : toutes les sanctions disciplinaires
[21:35]PSG – Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) : les plus beaux clichés de la victoire
[21:28]OL : le nouveau coup d’éclat de Rayan Cherki en vidéo
[21:16]OM Mercato : Greenwood vendu pour 110 M€, la rumeur déjà torpillée
[20:49]PSG – Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) : Paris conclut son année magique avec l’Intercontinentale
[20:09]ASSE : l’entraîneur rêvé du Real Madrid inspire Horneland
[19:48]Real Madrid : le onze merengue pour affronter Talavera en Coupe
[19:29]RC Lens : Ganiou dévoile le secret ayant conduit à sa récompense
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : le nouveau coup d’éclat de Rayan Cherki en vidéo

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 21:28
💬 Commenter
Le but de Rayan Cherki face à Brentford en League Cup.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

En quart de finale de la League Cup, Rayan Cherki a inscrit un magnifique but ayant permis à Manchester City d’ouvrir le score contre Brentford.

On peut voir que Rayan Cherki s’est bien adapté à Manchester City à la succession de ses exploits techniques à intervalles très rapprochés. Il y a dix jours, au cours d’une victoire contre Sunderland (3-0) en Premier League, l’ancien Lyonnais a réalisé une passe décisive pour Phil Foden d’un coup du foulard forcément spectaculaire. Après la rencontre, Pep Guardiola avait souri en expliquant que le plus important dans le football est d’être décisif et que si son coup du foulard avait été raté, Cherki aurait entendu du pays.

Un but magnifique… du droit !

Le message a visiblement été entendu que le milieu offensif a marqué un superbe but ce soir, en quart de finale de la League Cup contre Brentford. Et du droit ! On jouait depuis une demi-heure quand il s’est trouvé à la réception d’un corner renvoyé par la défense adverse, à l’entrée de la surface. Il a contrôlé, feinté un adversaire et expédié une frappe du droit enroulée en pleine lucarne. Grâce à ce but, les Citizens ont pris l’avantage.

Depuis la saison dernière, Rayan Cherki a franchi un cap dans son jeu, se montrant plus décisif. Mais depuis qu’il s’est engagé avec Manchester City, sa progression est devenue météorique et l’on se demande où il s’arrêtera. Et surtout si Didier Deschamps continuera à rechigner à l’aligner avec l’équipe de France !

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot