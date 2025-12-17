🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

En quart de finale de la League Cup, Rayan Cherki a inscrit un magnifique but ayant permis à Manchester City d’ouvrir le score contre Brentford.

On peut voir que Rayan Cherki s’est bien adapté à Manchester City à la succession de ses exploits techniques à intervalles très rapprochés. Il y a dix jours, au cours d’une victoire contre Sunderland (3-0) en Premier League, l’ancien Lyonnais a réalisé une passe décisive pour Phil Foden d’un coup du foulard forcément spectaculaire. Après la rencontre, Pep Guardiola avait souri en expliquant que le plus important dans le football est d’être décisif et que si son coup du foulard avait été raté, Cherki aurait entendu du pays.

Un but magnifique… du droit !

Le message a visiblement été entendu que le milieu offensif a marqué un superbe but ce soir, en quart de finale de la League Cup contre Brentford. Et du droit ! On jouait depuis une demi-heure quand il s’est trouvé à la réception d’un corner renvoyé par la défense adverse, à l’entrée de la surface. Il a contrôlé, feinté un adversaire et expédié une frappe du droit enroulée en pleine lucarne. Grâce à ce but, les Citizens ont pris l’avantage.

Depuis la saison dernière, Rayan Cherki a franchi un cap dans son jeu, se montrant plus décisif. Mais depuis qu’il s’est engagé avec Manchester City, sa progression est devenue météorique et l’on se demande où il s’arrêtera. Et surtout si Didier Deschamps continuera à rechigner à l’aligner avec l’équipe de France !