PSG Mercato : Paris est fixé pour le prix d’Adeyemi !

Le Borussia Dortmund aurait fixé le prix de départ de Karim Adeyemi à 60 millions d’euros.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain aimerait compléter son effectif avec un milieu de terrain et un ailier. Parmi les pistes étudiées sur les ailes, on retrouverait celle menant à Karim Adeyemi. Après une série d’incidents, dont une altercation avec son directeur sportif, Sebastian Kehl, l’international allemand est plus proche que jamais d’un départ du Borussia Dortmund.

Dortmund va décider de l’avenir d’Adeyemi après Noël

Ce mercredi, Bild a fait le point sur ce dossier. Selon les informations du journal allemand, les dirigeants du club de la Ruhr devraient se réunir juste après Noël pour décider à la fois de la sanction financière infligée à Karim Adeyemi et de son avenir.

Le BVB attend 60 M€

Bild nous apprend, par ailleurs, que l’actuel deuxième de Bundesliga attendrait minimum 60 millions d’euros pour laisser partir Karim Adeyemi, soit le double du prix que Dortmund l’avait acheté à Salzbourg à l’été 2022. Il paraît peu probable que le PSG accepte de dépenser une telle somme pour un joueur dont le rendement est irrégulier et le comportement problématique.