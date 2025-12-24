À LA UNE DU 24 DéC 2025
[20:30]ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Le Mans
[20:00]OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato : Dunkerque a fixé le prix de Gessime Yassine !
[19:30]OL Mercato : après Endrick, Lyon prêt à relancer un ex du FC Barcelone !
[19:00]PSG Mercato : Paris est fixé pour le prix d’Adeyemi !
[18:25]ASSE Mercato : l’IA livre ses recrues idéales pour les Verts
[17:54]CAN 2025 : porté par Mahrez, l’Algérie domine le Soudan
[17:30]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Balerdi, un départ se précise en janvier ! 
[17:07]FC Nantes Mercato : une nouvelle recrue a signé, au moins trois autres attendues !
[16:42]RC Lens : les pistes des Sang et Or pour le mercato hivernal
[16:18]Stade Rennais Mercato : le premier renfort de l’hiver connu ?
PSG Mercato : Paris est fixé pour le prix d’Adeyemi !

Par Fabien Chorlet - 24 Déc 2025, 19:00
Karim Adeyemi (Dortmund)

Le Borussia Dortmund aurait fixé le prix de départ de Karim Adeyemi à 60 millions d’euros.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain aimerait compléter son effectif avec un milieu de terrain et un ailier. Parmi les pistes étudiées sur les ailes, on retrouverait celle menant à Karim Adeyemi. Après une série d’incidents, dont une altercation avec son directeur sportif, Sebastian Kehl, l’international allemand est plus proche que jamais d’un départ du Borussia Dortmund. 

Dortmund va décider de l’avenir d’Adeyemi après Noël

Ce mercredi, Bild a fait le point sur ce dossier. Selon les informations du journal allemand, les dirigeants du club de la Ruhr devraient se réunir juste après Noël pour décider à la fois de la sanction financière infligée à Karim Adeyemi et de son avenir.

Le BVB attend 60 M€

Bild nous apprend, par ailleurs, que l’actuel deuxième de Bundesliga attendrait minimum 60 millions d’euros pour laisser partir Karim Adeyemi, soit le double du prix que Dortmund l’avait acheté à Salzbourg à l’été 2022. Il paraît peu probable que le PSG accepte de dépenser une telle somme pour un joueur dont le rendement est irrégulier et le comportement problématique.

