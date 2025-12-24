À LA UNE DU 24 DéC 2025
[17:54]CAN 2025 : porté par Mahrez, l’Algérie domine le Soudan
[17:30]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Balerdi, un départ se précise en janvier ! 
[17:07]FC Nantes Mercato : une nouvelle recrue a signé, au moins trois autres attendues !
[16:42]RC Lens : les pistes des Sang et Or pour le mercato hivernal
[16:18]Stade Rennais Mercato : le premier renfort de l’hiver connu ?
[15:54]OM : du nouveau est tombé sur la blessure d’Aguerd !
[15:34]CAN 2025 : le Burkina Faso de Koffi renverse la Guinée Équatoriale
[15:00]PSG Mercato : Doha a repris les commandes du dossier Bouaddi (LOSC)
[14:30]ASSE Mercato : le couperet est déjà tombé pour N’Guessan ! 
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour Abdelli !
OM : du nouveau est tombé sur la blessure d’Aguerd !

Par Fabien Chorlet - 24 Déc 2025, 15:54
Nayef Aguerd (OM)
Touché après le premier match du Maroc à la CAN 2025 face aux Comores (2-0), Nayef Aguerd irait mieux.

Parti disputer la CAN 2025 avec le Maroc, Nayef Aguerd a fait une petite frayeur aux supporters de l’Olympique de Marseille. Souffrant toujours de sa pubalgie, le défenseur central de l’OM a passé des examens par précaution. Mais les nouvelles sont rassurantes concernant l’état de santé de l’ancien joueur du Stade Rennais.

Aguerd apte pour Maroc – Mali !

Selon le compte X @youssefamz13, spécialiste du football marocain, Nayef Aguerd irait mieux et devrait être apte pour le prochain match du Maroc. Ce sera ce vendredi (21h) contre le Mali. Comme on a pu le voir sur les photos publiées par la sélection marocaine sur X, le joueur marseillais était présent ce mardi pour l’entraînement collectif des Lions de l’Atlas avant ce deuxième match de poule face aux Maliens. Une excellente nouvelle aussi bien pour le Maroc dans cette CAN 2025 que pour l’OM en vue de la suite de la saison.

