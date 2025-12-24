OM : du nouveau est tombé sur la blessure d’Aguerd !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Touché après le premier match du Maroc à la CAN 2025 face aux Comores (2-0), Nayef Aguerd irait mieux.

Parti disputer la CAN 2025 avec le Maroc, Nayef Aguerd a fait une petite frayeur aux supporters de l’Olympique de Marseille. Souffrant toujours de sa pubalgie, le défenseur central de l’OM a passé des examens par précaution. Mais les nouvelles sont rassurantes concernant l’état de santé de l’ancien joueur du Stade Rennais.

Aguerd apte pour Maroc – Mali !

Selon le compte X @youssefamz13, spécialiste du football marocain, Nayef Aguerd irait mieux et devrait être apte pour le prochain match du Maroc. Ce sera ce vendredi (21h) contre le Mali. Comme on a pu le voir sur les photos publiées par la sélection marocaine sur X, le joueur marseillais était présent ce mardi pour l’entraînement collectif des Lions de l’Atlas avant ce deuxième match de poule face aux Maliens. Une excellente nouvelle aussi bien pour le Maroc dans cette CAN 2025 que pour l’OM en vue de la suite de la saison.