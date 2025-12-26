À LA UNE DU 26 DéC 2025
[12:45]OM Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales pour Marseille
[12:12]RC Lens Mercato : les premiers mots d’Haïdara après sa signature
[11:39]Revue de presse : un Rennais visé par le Real Madrid, tensions chez un concurrent de l’ASSE
[11:07]ASSE Mercato : nouveau coup de théâtre dans le dossier Stassin !
[10:40]OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato : Marseille prend les devants pour Gessime Yassine
[10:14]Stade Rennais : les pistes de Rennes pour le mercato hivernal
[09:47]Revue de presse espagnole : une recrue en approche au Barça, le Real Madrid tient son premier renfort de l’été
[09:19]OM Mercato : Greenwood vers un départ, Longoria et Benatia fixent un prix fou
[08:52]ASSE Mercato : la première signature de l’hiver est connue !
[08:25]FC Nantes Mercato : la priorité des Kita après Machado et Cabella a fuité !
Revue de presse espagnole : une recrue en approche au Barça, le Real Madrid tient son premier renfort de l’été

Par Fabien Chorlet - 26 Déc 2025, 09:47
💬 Commenter
Nico Paz (Come)

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce vendredi 26 décembre 2025.

Sport :

On commence par Sport. Le journal catalan fait ce vendredi un focus sur les ambitions du FC Barcelone pour la suite de la saison avec un objectif principal : la Ligue des Champions.

Mundo Deportivo :

De son côté, Mundo Deportivo met en avant les grandes personnalités sportives qui ont marqué l’année 2025 et cite notamment l’entraîneur des Blaugrana, Hansi Flick. MD confirme, par ailleurs, que le Barça devrait recruter un défenseur central cet hiver pour combler la grave blessure d’Andreas Christensen.

AS :

Du côté de la presse madrilène, AS affirme que le Real Madrid aurait décidé d’activer sa clause de rachat de Nico Paz pour l’été prochain, permettant au club merengue de le faire revenir à Valdebebas pour seulement 9 millions d’euros.

Marca :

Enfin, Marca revient sur le départ en prêt d’Endrick vers l’Olympique Lyonnais. Le quotidien espagnol évoque cette étape comme une mission difficile mais essentielle dans la carrière de l’attaquant brésilien.

