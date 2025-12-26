Revue de presse espagnole : une recrue en approche au Barça, le Real Madrid tient son premier renfort de l’été

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce vendredi 26 décembre 2025.

Sport :

On commence par Sport. Le journal catalan fait ce vendredi un focus sur les ambitions du FC Barcelone pour la suite de la saison avec un objectif principal : la Ligue des Champions.

Mundo Deportivo :

De son côté, Mundo Deportivo met en avant les grandes personnalités sportives qui ont marqué l’année 2025 et cite notamment l’entraîneur des Blaugrana, Hansi Flick. MD confirme, par ailleurs, que le Barça devrait recruter un défenseur central cet hiver pour combler la grave blessure d’Andreas Christensen.

AS :

Du côté de la presse madrilène, AS affirme que le Real Madrid aurait décidé d’activer sa clause de rachat de Nico Paz pour l’été prochain, permettant au club merengue de le faire revenir à Valdebebas pour seulement 9 millions d’euros.

Marca :

Enfin, Marca revient sur le départ en prêt d’Endrick vers l’Olympique Lyonnais. Le quotidien espagnol évoque cette étape comme une mission difficile mais essentielle dans la carrière de l’attaquant brésilien.