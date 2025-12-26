FC Nantes : une qualif mais aussi de la frustration pour Mohamed avec l’Égypte à la CAN

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Jour de soulagement et de frustration pour Mostafa Mohamed, l’attaquant du FC Nantes : l’Égypte valide sa qualification pour les huitièmes de la CAN 2025, mais l’attaquant n’a pas eu sa chance face à l’Afrique du Sud. Sous tension, les Pharaons ont assuré l’essentiel… sans leur joker nantais.

Mohamed spectateur malgré l’enjeu

Entré à la 34e et passeur décisif pour Salah lors du premier match face au Zimbabwze, Mohamed n’a pas quitté le banc cette fois-ci. Un choix fort du staff égyptien lors d’une rencontre dominée par la pression et la gestion tactique. L’attaquant nantais devra donc patienter pour briller sur la scène continentale, malgré la qualification déjà assurée.

Salah en patron, la panenka qui change tout

Si les supporters du FC Nantes étaient privés de voir Mohamed ce vendredi, la star des Pharaons a pris les choses en main. Juste avant la pause, Mohamed Salah a provoqué puis transformé un penalty d’une panenka osée face à Williams, gardien sud-africain spécialiste de l’exercice. Un geste de leader, alors que l’Égypte était sous pression et que le doute guettait. À ses côtés, Marmoush, désormais à Manchester City, brille aussi par une montée en puissance remarquée sur le continent.

Infériorité et tension jusqu’au bout pour l’Égypte

Les plans égyptiens se sont corsés dès le retour des vestiaires avec l’expulsion de Mohamed Hany. Réduite à dix, l’équipe a su faire bloc, portée par un El-Shenawy impérial dans les derniers instants. L’Afrique du Sud a cru obtenir un penalty après une main, la vidéo a confirmé l’arbitre dans son choix : il n’y aura pas de sanction. Les coéquipiers de Mohamed s’en sortent, tenaces, et valident leur billet dans la douleur.

L’avenir de Mohamed dans la CAN 2025

Cette victoire assure à l’Égypte une qualification anticipée pour les huitièmes, mais Mohamed, resté sur le banc, nourrit des regrets légitimes. Reste à savoir si le sélectionneur relancera le joueur du FC Nantes lors du dernier match de groupe, à l’approche des phases décisives. Pour l’Afrique du Sud, l’équation est simple : il faudra gagner pour continuer à rêver dans cette CAN 2025, déjà riche en rebondissements.