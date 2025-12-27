Revue de presse espagnole : Mbappé explose au Real Madrid, Lewandowski règle son avenir au FC Barcelone

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Voici la revue de presse espagnole en date de ce samedi 27 décembre 2025.

SPORT

Lewandowski parle en Pologne de son avenir : « Rester ? Cela dépend du club ». Dans une interview accordée à une chaîne YouTube polonaise, l’attaquant du FC Barcelone a évoqué son avenir. Lewandowski a précisé que son salaire ne serait pas un obstacle à une prolongation, ajoutant : « Je veux gagner la Liga, la Ligue des champions et me qualifier pour la Coupe du monde, j’aimerais tout avoir. » Cette déclaration relance les spéculations sur son futur au sein du club blaugrana.

Au Real Madrid, le club fait face à une situation délicate en coulisses. Xabi Alonso devra gérer le trimestre final de la saison sans renforts au mercato, malgré les carences identifiées dans l’effectif, ce qui pourrait peser sur les ambitions des Merengues.

AS

Lucas Vázquez, qui a quitté Madrid l’été dernier, s’est exprimé en exclusivité pour AS. L’ancien joueur madrilène s’est confié sur plusieurs sujets brûlants :

Sur Xabi Alonso : « Il jouera un grand rôle au Real Madrid. »

Sur l’affaire Negreira : « Tôt ou tard, justice sera faite. »

Sur Mbappé et Vinícius Jr : « Mbappé fixera son plafond ; Vini, il faut l’aimer. »

Sur les capacités du club : « Le Real Madrid est capable de tout. »

Toujours selon AS, le club envisage de demander une indemnisation millionnaire au FC Barcelone pour les irrégularités présumées entre 2001 et 2018. L’entité madrilène confirme ainsi sa volonté d’aller jusqu’au bout dans ce dossier.



AS souligne également les ambitions de Lamine Yamal pour 2026 : gagner la Ligue des Champions avec le Barça. Un objectif qui illustre l’optimisme de la formation blaugrana pour l’année à venir.

MARCA

Comme le souligne Marca, Kylian Mbappé atteint une valeur record de 200 millions d’euros, devenant le joueur le plus cher avec Lamine Yamal et Erling Haaland. Cette estimation, basée sur Transfermarkt, reflète un retour au sommet pour l’attaquant français, qui retrouve la valeur la plus élevée de sa carrière depuis 2019. À noter que quatre joueurs du Real Madrid figurent parmi les dix plus précieux du monde.

MUNDO DEPORTIVO

Enfin, le quotidien catalan Mundo Deportivo revient sur la période controversée entre 2001 et 2018, durant laquelle le Barça a subi de nombreux arbitrages contestés, liés à l’affaire Negreira. MD dresse une liste de 100 matchs où les Blaugrana ont été lésés ou où leurs rivaux directs ont bénéficié d’avantages significatifs, renforçant la gravité de l’affaire.