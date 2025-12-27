CAN : le Sénégal et la RD Congo dos à dos, un ancien flop de l’OM a failli faire chuter ce recalé de l’ASSE !

Après la victoire du Bénin face au Botswana (1-0) ce samedi, le choc Sénégal-RD Congo s’est conclu par un match nul (1-1). Les Lions de la Teranga sont toujours invaincus avec à leur tête Pape Thiaw, ancien attaquant de l’ASSE.

Battus respectivement par la République démocratique du Congo et le Sénégal dans le groupe D, le Bénin a disposé du Botswana (1-0) pour le compte de la 2e journée de la CAN, ce samedi. Les Guépards, qui pouvaient compter sur le retour de leur capitaine, l’ex-Brestois Steve Mounié, et du Lorientais Aiyegun Tosin, se sont imposés au stade Olympique de Rabat, grâce à un but signé Yohan Roche (28e).

Bakambu fait des misères à Thiaw, Mané sauve le Sénégal

Les protégés de Gernot Rohr ont tenu bon pour valider le premier succès de leur histoire dans une Coupe d’Afrique des Nations. Les Béninois restent troisièmes derrière la RD Congo et le Sénégal, qui se sont affrontés en milieu d’après-midi à Tanger. Un choc qui a accouché d’un match nul 1-1. Cédric Bakambu, ancien flop de l’OM (4 buts en 24 matches en 2021-22), a ouvert le score pour les Congolais à l’heure de jeu mais Sadio Mané a égalisé dans la foulée.

Le but de l’ancien attaquant de Liverpool permet au Sénégal de Pape Thiaw d’être toujours invaincu depuis la prise de fonction de l’ancien attaquant de l’ASSE et du FC Metz, le 13 décembre 2024, après avoir assuré l’intérim quelques semaines plus tôt suite au départ d’Aliou Cissé. La seule défaite avait été enregistrée face au Brésil en match amical après une série d’invincibilité de 12 matchs (10 victoires, 2 nuls). Thiaw avait réussi à qualifier le Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 sans perdre en éliminatoires. Même si sa grande réussite sur le banc sénégalais reste récente, l’ancien attaquant formé chez les Verts, qui n’y aura jamais vraiment eu sa chance en pro, avait déjà remporté le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2022 avec l’équipe A’ et été primé Meilleur entraîneur du tournoi. Avec 4 points, le Sénégal et la RD Congo comptent une longueur d’avance sur le Bénin.