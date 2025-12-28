Liga : Scandale au Real Madrid, une employée balance et c’est du lourd !

Explosion au cœur de la Maison Blanche. Itziar Gonzalez, nutritionniste privée engagée par le président Florentino Pérez, vient de déclencher une tempête en dénonçant publiquement le staff médical du Real Madrid…

Une spécialiste recrutée par Florentino Pérez cible le staff

Professionnelle aguerrie du suivi nutritionnel, Itziar Gonzalez n’est pas une inconnue dans le milieu. Lorsque le patron du Real Madrid la sollicite directement, à l’aube de la saison 2021-2022, il lui offre une mission d’envergure : optimiser la récupération et la performance des joueurs merengue. Dès les premiers jours, son travail se concentre autour de plusieurs cadres et jeunes talents, censés devenir ses relais sur le terrain et dans le vestiaire.

Harcèlements, sabotages : révélations sur un « cauchemar » vécu au Real

Mais le rêve tourne vite à l’aigre. Face à une opposition frontale des équipes médicales, Itziar Gonzalez raconte avoir vécu un véritable calvaire. Ses consignes, pourtant validées et appuyées au plus haut niveau, sont systématiquement torpillées. On lui fait comprendre qu’elle dérange, qu’elle n’a pas sa place. Les médecins ne se contentent pas de l’ignorer : ils empêchent activement les joueurs de suivre ses recommandations, la marginalisent lors des réunions et la désignent comme une obstacle à éliminer.

Plus grave encore, l’ambiance se tend, les humiliations fusent, et certaines allégations infondées – comme des vols de compléments alimentaires – sont avancées sans la moindre preuve. L’objectif est clair : discréditer son expertise, l’éloigner des effectifs, éteindre à tout prix cette voix discordante au sein du club madrilène.

Le soutien des joueurs, l’isolement professionnel

Si la direction médicale ferme les portes, les joueurs les ouvrent. Dani Carvajal – pilier du vestiaire, emblématique défenseur du club – choisit de continuer à travailler sous la supervision de la nutritionniste, tout comme Rodrygo ou encore Arda Güler, révélant ainsi la fracture interne qui gangrène Madrid. Malgré une saison morcelée en raison de pépins physiques, Carvajal incarne le soutien visible de l’effectif, témoin d’une confiance qui contraste avec les stratégies de sabotage à l’œuvre en coulisses.

Pour la nutritionniste, ce réconfort ne suffit pas à atténuer le poids de son isolement. L’atmosphère se fait pesante, quasi irrespirable, renforçant une impression d’être « prisonnière d’un système verrouillé ». Sa détresse psychologique grandit à mesure que le gouffre s’élargit entre les joueurs et le staff. Écartée une première fois après son arrivée, Itziar Gonzalez reçoit l’appel inattendu du club fin 2023 : retour inespéré pour accompagner Carvajal, Güler, puis finalement l’effectif complet. Rapidement, la vague d’hostilité s’accroît. Les accusations montent d’un cran, les remarques déplacées s’enchaînent, les entraves administratives s’accumulent. Jusqu’à ce jour de février 2025 où, sous prétexte d’assurer sa « sécurité », elle est tout simplement bannie du centre d’entraînement. Officiellement, une enquête interne est déclenchée. Officieusement, c’est l’humiliation et le bannissement, alors que même sa demande de démission est refusée. Cernée de toutes parts, elle se retrouve totalement isolée, brisée par la pression et la brutalité d’un système qui refuse l’altérité. « J’ai toujours agi pour le bien des joueurs et du club », martèle-t-elle, déterminée à briser le silence. Par sa prise de parole, la nutritionniste souhaite mettre à nu les dynamiques toxiques, dénoncer la violence institutionnelle, et témoigner d’un combat où il n’est plus question d’argent, mais d’honneur et de justice. Un témoignage dont le Real Madrid se serait bien passé.