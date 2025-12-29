À LA UNE DU 29 DéC 2025
[20:00]FC Barcelone : Ronald Araújo de retour mais en sursis
[19:40]ASSE : Bafé Gomis glisse un précieux conseil Mercato aux Verts
[19:20]Real Madrid, OL Mercato : Endrick a snobé les supporters pour sa grande première à Lyon !
[19:00]CAN : Mostafa Mohamed (FC Nantes) n’a pas brillé avec l’Egypte, ça passe pour l’Afrique du Sud
[18:50]ASSE : du renfort pour Horneland à la reprise de l’entraînement !
[18:30]PSG Mercato : Luis Campos vend la mèche, de nouvelles pépites vont débarquer à Paris !
[18:00]OM Mercato : ça sent le roussi pour la priorité de De Zerbi !
[17:39]La course à Lazar Samardžić : l’OM face à une rude concurrence européenne
[17:30]FC Barcelone Mercato : discussions engagées avec le successeur de Lewandowski !
[17:24]Gaël Clichy débarque au SM Caen : la révolution d’un club blessé
CAN : Mostafa Mohamed (FC Nantes) n’a pas brillé avec l’Egypte, ça passe pour l’Afrique du Sud

Par Laurent Hess - 29 Déc 2025, 19:00
Mostafa Mohamed, l’attaquant du FC Nantes, était sur le pont ce lundi après-midi lors d’Egypte-Angola, à la CAN.

C’était un match des coiffeurs pour les Pharaons… La qualification déjà assurée pour l’Egypte, le sélectionneur Hossam Hassan a décidé de tout changer et de faire reposer ses titulaires face à l’Angola. Le sélectionneur a fait tourner toute l’équipe dans ce troisième match du groupe B, et en l’absence du duo Salah-Marmoush, Mostafa Mohamed avait une belle occasion de se montrer pour tenter d’avoir plus de temps de jeu dans la suite de la compétition.

L’Egypte accrochée par l’Angola, l’Afrique du Sud est venue a bout du Zimbabwe

L’attaquant du FC Nantes n’en a pas vraiment profité. Peu en vue, il a traversé la rencontre sans s’illustrer. L’Egypte a dû se contenter d’un match nul (0-0). Et dans l’autre rencontre, l’Afrique du Sud s’est qualifiée en battant le Zimbabwe (3-2), qui termine dernier et est éliminé. Ce qui risque d’être le cas de l’Angola, 3e avec seulement 2 points…

