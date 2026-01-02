FC Nantes : Kombouaré a failli faire son retour sur un banc

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Antoine Kombouaré aurait pu faire son retour sur un banc puisqu’il était sur sa short-list des dirigeants de l’OGC Nice pour remplacer Franck Haise.

Cette semaine, l’OGC Nice a changé de coach. D’un commun accord avec ses dirigeants, Franck Haise a quitté son poste d’entraîneur après une première partie de saison catastrophique. C’est Claude Puel, déjà passé par le club azuréen entre 2012 et 2016, qui a pris sa succession et espère relancer l’OGCN.

L’OGC Nice a aussi pensé à Kombouaré

Ce mercredi soir, Nice-Matin révèle que l’OGC Nice avait également envisagé Antoine Kombouaré pour succéder à Franck Haise. À la recherche d’un nouveau challenge depuis son départ du FC Nantes en mai dernier, le technicien de 62 ans faisait partie des options sérieuses, tout comme Frédéric Antonetti. Toutefois, les dirigeants niçois n’ont finalement pas approfondi ces pistes et ont préféré se tourner vers Claude Puel.

Pour Antoine Kombouaré, cette porte fermée pourrait représenter une opportunité ailleurs dans les prochaines semaines, son profil restant très apprécié en Ligue 1 pour des opérations de maintien notamment.