Avant une demi-finale de CAN 2025 aussi indécise qu’attendue entre le Nigeria et le Maroc (21h), Éric Chelle choisit son terrain… et ce n’est pas forcément celui que l’on attendait.

Face aux journalistes, Éric Chelle a tiré un véritable coup de projecteur sur ses intentions : le Nigeria ne jouera pas son football habituel. “Je trouve que mon groupe est fatigué, il va peut-être falloir que je change mon fusil d’épaule”, lâche-t-il, surprenant l’assemblée. Le coach explique vouloir “laisser le ballon au Maroc” en première période, préférant défendre et attendre, pour ensuite accélérer et “jouer [son] jeu” après la pause. Jusque-là, son équipe était plus réputée pour sa volonté de prendre le jeu à son compte — un virage inattendu qui pose question à moins de 24 heures du choc.

Objectif : déstabiliser le Maroc avec une nouvelle stratégie ?

Difficile de ne pas voir dans cette sortie une manœuvre plus mentale que tactique. Change-t-il vraiment tout, ou pose-t-il un leurre sur le plan de jeu ? Cette annonce s’inscrit pleinement dans une volonté d’influencer l’approche marocaine dès la préparation. En admettant la fatigue de ses joueurs et en optant pour une posture attentiste, Chelle envoie un message fort : ce match se jouera aussi sur le terrain psychologique. Au-delà de la fatigue réelle, il place son adversaire dans le doute, espère le pousser à l’erreur stratégique, et tente d’occuper l’espace mental avant même le premier ballon.

Ce duel tendu rappelle combien, à ce niveau, la bataille se mène sur tous les fronts. Le Nigeria de Chelle a déjà impressionné lors du tournoi, mais l’effet de surprise est désormais sa première arme.

Réactions et atmosphère autour de la déclaration du coach nigérian

L’annonce n’a pas tardé à faire réagir. Sourires en coin, regards amusés mais sceptiques : le coup de bluff ne dupe pas forcément les observateurs. Beaucoup y voient une tentative de déséquilibrer le camp adverse, à commencer par les Lions de l’Atlas, déjà sous pression devant leur public. Ce jeu de rôle en amont du match rappelle que, dans une compétition comme la Coupe d’Afrique des Nations, la tension monte bien avant le coup d’envoi, et que le moindre mot peut influencer la dynamique du vestiaire opposé.

Dans cette atmosphère tendue, Éric Chelle cultive avec brio l'art d'utiliser la conférence de presse comme une véritable scène stratégique, s'offrant une place de choix parmi les techniciens aux méthodes innovantes sur le continent.