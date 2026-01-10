CAN 2025 : le Nigeria rejoint le Maroc en demies, le FC Nantes devra patienter pour Awaziem

Le Nigeria s’est imposé 2-0 face à l’Algérie ce samedi à Marrakech lors des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, décrochant une place bien méritée en demi-finales contre le Maroc ce mercredi.

🟢 Un Nigeria dominateur

Dans une rencontre très attendue entre deux grandes nations africaines, les Super Eagles ont montré une supériorité nette dès le début de la seconde mi-temps. Après une première période sans but, c’est Victor Osimhen qui a ouvert le score peu après la reprise d’un puissant coup de tête, libérant le Nigeria et mettant l’Algérie en difficulté. Peu de temps après, Akor Adams a doublé la mise, scellant le sort de la rencontre et offrant un avantage confortable à son équipe.

Cette victoire confirme la belle forme du Nigeria dans ce tournoi, après leur large succès 4-0 contre le Mozambique en huitièmes de finale. Les Nigérians ont fait preuve d’une attaque tranchante et d’une défense solide, contrôlant le jeu dans les moments clés.

🟡 L’Algérie à court de solutions

De son côté, l’Algérie de Luca Zidane, pourtant réputée pour sa solidité défensive tout au long du tournoi, a eu du mal à freiner les attaques nigérianes. Les Fennecs, qui n’avaient encaissé qu’un seul but jusqu’à ce match, se sont heurtés à une équipe nigériane organisée et tranchante dans la zone adverse.

Malgré quelques occasions intéressantes, les Algériens n’ont pas réussi à concrétiser et ont finalement quitté la compétition à l’issue de ce quart de finale.

🇳🇬 Awaziem ne va pas rentrer à Nantes tout de suite

Le défenseur nigérian Chidozie Awaziem, actuellement sous contrat avec le FC Nantes, est entré en fin de match pour cadenasser tout ça. Régulièrement appelé par le sélectionneur Eric Chelle, il a affiché son engagement total avant et pendant la CAN, se déclarant prêt à jouer à différents postes si nécessaire afin d’aider son équipe à aller le plus loin possible dans le tournoi.

Avec cette qualification, le Nigeria retrouve une demi-finale très attendue face au Maroc, pays hôte, qui vient d’éliminer le Cameroun (2-0) pour atteindre le dernier carré.