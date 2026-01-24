À LA UNE DU 24 JAN 2026
Real Madrid : Mbappé prêt à faire tomber deux records mythiques de Cristiano Ronaldo

Par Laurent Hess - 24 Jan 2026, 05:00
Porté par une efficacité redoutable depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé s’apprête à écrire l’histoire de la Ligue des Champions. L’attaquant français n’est plus qu’à un souffle de deux records majeurs établis par Cristiano Ronaldo.

Le Real Madrid n’a pas eu à attendre longtemps pour voir son nouveau numéro 10 exceller. À 27 ans, Kylian Mbappé confirme toute la folie autour de son transfert, portant déjà à 19 ses buts en 19 matchs de Liga et enfilant les réalisations en Ligue des Champions, avec un total de 11 buts à ce stade de la compétition européenne.

Son omniprésence offensive se traduit aussi en chiffres : plus de 53% des buts madrilènes portent directement sa griffe, un volume qui évoque la domination de ses prédécesseurs légendaires.

Premier record : égalité historique sur une année civile

Le premier exploit est déjà dans la poche : Mbappé vient tout juste d’égaler le record de buts marqués en une année civile avec le Real Madrid, un sommet que Ronaldo avait atteint en 2013 avec 59 réalisations. Mbappé s’attaque désormais à un autre symbole de la domination de Ronaldo : le nombre de buts en phase de poules ou ligue de la Ligue des Champions. Après un doublé retentissant face à Monaco, il affiche déjà 11 réalisations, égalant ainsi le record du Portugais en 2015-2016.

Vers une saison record en Ligue des Champions ?

Mais Mbappé ne compte pas s’arrêter là. Avec encore sept à neuf rencontres potentielles selon le parcours du Real, l’attaquant de Bondy a dans le viseur le record absolu de Ronaldo : 17 buts en une seule édition de la Ligue des Champions (2013-2014).

  • Cristiano Ronaldo : 17 buts (2013-2014)
  • Cristiano Ronaldo : 16 buts (2015-2016)
  • Karim Benzema et Robert Lewandowski : 15 buts
  • Kylian Mbappé : 11 buts… et la saison est loin d’être terminée !

