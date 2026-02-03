À LA UNE DU 3 FéV 2026
[23:05]OM – Stade Rennais (3-0) : les notes des Marseillais, qualifiés en quarts de la Coupe de France
[23:02]Albacete – FC Barcelone (1-2) : les Blaugrana éliminent la bête noire du Real Madrid
[22:16]ASSE : Kilmer Sports a perdu plus qu’un coach avec Horneland mais fonde de gros espoirs sur Montanier
[21:46]OL : Fonseca avoue une triste vérité, le PSG pointé du doigt
[21:15]PSG Mercato : après Dro au FC Barcelone, une recrue a été bouclée pour cet été (officiel)
[20:46]OM – Stade Rennais : le Vélodrome exprime sa colère avec des banderoles incendiaires
[20:28]OM – Stade Rennais : les compos de De Zerbi et Beye sont connues !
[20:15]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Albacete
[20:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Après le fusible Horneland, faut-il voir plus haut ? »
[19:34]RC Lens : le mercato lensois n’est pas encore fini, d’autres mouvements sont à prévoir !
ASSE : Kilmer Sports a perdu plus qu’un coach avec Horneland mais fonde de gros espoirs sur Montanier

Par Laurent Hess - 3 Fév 2026, 22:16
Lors de la présentation officielle de Philippe Montanier à l’ASSE, Huss Fahmy n’a pas manqué de saluer le travail d’Eirik Horneland…

Huss Fahmy, bras droit d’Ivan Gazidis, également présent, était aux côtés de Philippe Montanier lundi en conférence de presse pour la présentation officielle du nouveau coach des Verts. Fahmy a d’abord remercié Eirik Horneland. « Je remercie d’abord Eirik Horneland et son staff pour leur investissement. On traverse une période difficile. Nous ne sommes pas là où nous voulons être. On est tous responsables : moi-même et la direction, le staff, les joueurs. On doit prendre nos responsabilités collectivement. » Et à l’Egyptien d’ajouter… « Eirik est resté un an à Saint-Etienne. Pendant cette période, il était à la tête de l’équipe et il y a eu beaucoup de changements dans le groupe, dans le club. Il a dû absorber tout ça. Il a fait un travail extraordinaire. Son impact a dépassé son rôle d’entraîneur principal. »

Fahmy convaincu que Montpellier va aider l’ASSE « sur du très court terme »

Après avoir jeté des fleurs à l’entraîneur que KSV vient de congédier, Fahmy a ensuite expliqué le choix Philippe Montanier, et ses attentes. « C’est un excellent coach,  il va nous aider, il colle au projet. Il a une grande connaissance du métier et des championnats français. Il a de l’expérience et de grandes qualités. Il va nous apporter tout ça sur du très court terme. Il parle plusieurs langues. Il faut beaucoup d’optimisme. On est convaincus qu’il va emmener tous les joueurs ensemble. »

