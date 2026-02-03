À LA UNE DU 3 FéV 2026
[15:00]OM : Pierre Ménès désigne le principal responsable de la crise actuelle
[14:00]FC Barcelone Mercato : entre le PSG, Manchester et le Barça, Marcus Rashford a tranché !
[13:30]ASSE Mercato : incroyable révélation dans le dossier Ekwah, Kilmer Sports se frotte les mains !
[13:00]FC Barcelone : Yamal a violemment ramené Mbappé et le Real Madrid sur terre
[12:30]ASSE Mercato : Cafaro a refusé de rejoindre un concurrent direct des Verts
[12:00]ASSE : Montanier en mission commando, il va s’inspirer de Michaël Jordan !
[11:30]Revue de presse : la folle fin de mercato du LOSC, de l’AS Monaco et du RC Strasbourg
[11:00]RC Lens Mercato : Riolo a des doutes sur Saint-Maximin, il n’est pas le seul !
[10:40]LOSC Mercato : la tension monte encore d’un cran entre Genesio et Letang !
[10:20]OM : les supporters ont prévenu la direction et les joueurs avant le Stade Rennais !
ASSE Mercato : incroyable révélation dans le dossier Ekwah, Kilmer Sports se frotte les mains !

Par Laurent Hess - 3 Fév 2026, 13:30
L’ASSE a réussi à se délester de Pierre Ekwah, qui va rejoindre Watford. Et à des conditions plutôt surprenantes…

Hier, le feuilleton Pierre Ekwah (23 ans) a connu deux rebondissements plutôt qu’un. Tout d’abord, lors de la présentation officielle de Philippe Montanier à l’ASSE, Huss Fahmy a évoqué le cas épineux du milieu de terrain, qui refusait de porter le maillot vert alors que l’ASSE avait levé son option d’achat (de 6 M€) auprès de Sunderland l’été dernier. « C’est une situation difficile pour tout le monde, a-t-il expliqué. On a parlé. On espère résoudre le problème de la meilleure des façons mais tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on continue d’échanger. Pierre Ekwah est sous contrat avec nous. C’est une situation malheureuse, difficile et regrettable. »

Watford dispose d’une option d’achat, et le montant est étonnant

Et un peu plus tard, on apprenait que Watford poussait pour s’attacher ses services. Le club de la banlieue de Londres a finalement obtenu sur le gong le prêt du milieu de terrain, qui a déjà connu le Championship avec Sunderland. Les dirigeants de Watford et Kilmer Sports se connaissent bien puisque l’ASSE avait déboursé 3 M€ l’été dernier pour recruter Joao Ferreira. Et la très bonne nouvelle, c’est que le prêt d’Ekwah est assortie d’une option d’achat. Selon Foot Mercato, celle-ci s’élève à 7,5 M€. Kilmer Sports pourrait donc faire une plus value d’1,5 M€ sur un joueur qui n’a plus touché le ballon depuis maintenant 9 mois. Incroyable, non ?

