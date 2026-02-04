ASSE Mercato : un milieu plein d’avenir va rejoindre les Verts… en 2028 !

L’ASSE s’est attachée les services d’un jeune milieu de terrain annoncé très prometteur, en provenance de l’US Villejuif.

Kilmer Sports s’est réveillé lors des dernières heures du Mercato en obtenant la signature de quatre recrues (Kanté, Soumahoro, Paalberg et Le Cardinal), mais le l’ASSE anticipe l’avenir et selon Peuple Vert, un nouveau milieu de terrain s’apprête à rejoindre le Forez.

Fofana (12 ans) va arriver à l’ASSE en provenance de Villejuif

Le média annonce en effet : « Le club ligérien vient d’enregistrer la signature de Diadié Fofana, jeune joueur évoluant au poste de milieu de terrain. Originaire de la région parisienne, et plus précisément du club de l’US Villejuif, ce profil a tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois. Longiligne, droitier et capable d’évoluer box to box, Fofan incarne le type de joueur moderne recherché par la cellule formation de l’ASSE. Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie claire : celle de sécuriser très tôt les profils à fort potentiel. À seulement 12 ans, le joueur de la génération 2013 devient ainsi le premier de sa catégorie d’âge à signer un contrat aspirant avec l’ASSE. Un signal fort envoyé par le club, qui confirme sa volonté de rester une référence en matière de formation en France. » Une recrue pour plus tard, donc, et même pour beaucoup plus tard puisque l’arrivera de Fofana n’est programmée qu’en juillet 2028. « D’ici là, son développement sera suivi avec attention par les Verts, en lien avec son environnement actuel », précise Peuple Vert.