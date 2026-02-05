ASSE : la recrue Kanté explique son choix Sainté et son numéro de maillot

Abdoulaye Kanté était en conférence de presse à deux jours du match entre l’ASSE et Montpellier. Il s’est notamment confié sur sa forme et ce qui a motivé son arrivée à Saint-Etienne…

L’ASSE a signé 4 nouveaux joueurs cet hiver, et Abdoulaye Kanté a été le premier à rejoindre les Verts, la semaine passée. L’ancien troyen arrive en prêt de Middlesbrough, et il compte bien se relancer à Saint-Etienne. « J’ai peu joué à Middlesbrough et c’était une période un peu compliquée, je m’étais blessé en fin d’année mais ça va mieux maintenant, cela fait six semaines que j’ai repris l’entraînement. Je suis prêt à jouer, je me tiens à la disposition du coach », a glissé le milieu ivoirien (20 ans).

Le numéro 42 en hommage à Yaya Touré, le 14 en, hommage à N’Golo Kanté

Kanté, qui jouait avec le 42 à Troyes et Boro, a expliqué pourquoi il avait choisi le 14 à l’ASSE… « Ici, on m’a fait comprendre que cela ne se faisait pas trop de jouer avec le 42 vu que c’est le département. J’avais ce numéro jusqu’ici parce que c’était celui de mon idole, Yaya Touré. J’ai choisi le 14 parce que j’aime beaucoup le style de N’Golo Kanté. J’ai un peu le même profil. A mon poste, il y a aussi Didier Zokora qui a joué à l’ASSE, c’est également un modèle. » Kanté a donc de bons goûts !