ASSE Mercato : Horneland a déjà retrouvé un banc !

Tout juste débarqué de l’ASSE, Eirik Horneland pourrait rebondir du côté de l’Ecosse…

Un peu plus d’un an après son arrivée à l’ASSE, Eirik Horneland a quitté le Forez après la piteuse défaite des Verts samedi dernier face à Boulogne-sur-Mer (0-1). Le technicien norvégien, remplacé par Philippe Montanier, a payé ses mauvais résultats, il n’aura pas réussi à maintenir l’ASSE en Ligue 1, ni à dominer une Ligue 2 qui semblait pourtant à la portée du plus gros budget de son championnat. Un échec cuisant pour lui et pour Kilmer Sports, à l’origine directe de son arrivée.

Horneland proche de croiser Aouchiche !

Mais selon le Daily Record, Horneland pourrait très vite reprendre du service. Moins d’une semaine après son départ, le Norvégien est en effet dans le viseur d’Aberdeen. Actuellement 7e sur 12 dans le championnat écossais, Aberdeen va participer au groupe relégation et vient de limoger son coach Jimmy Thelin. Eirik Horneland serait tout en haut de la short-list et un accord serait proche d’aboutir. Horneland pourrait donc rejoindre un club que vient juste de quitter l’ancien flop des Verts Adil Aouchiche, qui vient de quitter Aberdeen pour Schalke 04 où il s’est engagé jusqu’en juin 2027.