À LA UNE DU 5 FéV 2026
[20:30]Real Madrid Mercato : la porte s’ouvre pour Rodri, Guardiola veut deux joueurs en échange !
[20:00]OL : Fonseca se paye Luis Enrique au PSG et Pierre Sage au RC Lens ! 
[19:30]RC Lens : Pierre Sage confirme que le Mercato des Sang et Or n’est pas complètement terminé !
[19:00]FC Nantes : contre l’OL, Kantari mise sur une absence d’Endrick !
[18:30]ASSE Mercato : Horneland a déjà retrouvé un banc !
[18:00]FC Nantes : content du Mercato, Kantari met un coup de pression à ses joueurs avant l’OL
[17:30]Real Madrid, FC Barcelone : Lamine Yamal se fait fracasser… à cause de Kylian Mbappé !
[17:00]LOSC : Olivier Létang dévoile les dessous d’un Mercato hivernal inattendu
[16:30]ASSE : la recrue Kanté explique son choix Sainté et son numéro de maillot
[16:00]OM : De Lange ou Rulli, qui doit garder les buts contre le PSG ?
ASSE Mercato : Horneland a déjà retrouvé un banc !

Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 18:30
💬 Commenter
Tout juste débarqué de l’ASSE, Eirik Horneland pourrait rebondir du côté de l’Ecosse…

Un peu plus d’un an après son arrivée à l’ASSE, Eirik Horneland a quitté le Forez après la piteuse défaite des Verts samedi dernier face à Boulogne-sur-Mer (0-1). Le technicien norvégien, remplacé par Philippe Montanier, a payé ses mauvais résultats, il n’aura pas réussi à maintenir l’ASSE en Ligue 1, ni à dominer une Ligue 2 qui semblait pourtant à la portée du plus gros budget de son championnat. Un échec cuisant pour lui et pour Kilmer Sports, à l’origine directe de son arrivée.

Horneland proche de croiser Aouchiche !

Mais selon le Daily Record, Horneland pourrait très vite reprendre du service. Moins d’une semaine après son départ, le Norvégien est en effet dans le viseur d’Aberdeen. Actuellement 7e sur 12 dans le championnat écossais, Aberdeen va participer au groupe relégation et vient de limoger son coach Jimmy Thelin. Eirik Horneland serait tout en haut de la short-list et un accord serait proche d’aboutir. Horneland pourrait donc rejoindre un club que vient juste de quitter l’ancien flop des Verts Adil Aouchiche, qui vient de quitter Aberdeen pour Schalke 04 où il s’est engagé jusqu’en juin 2027.

