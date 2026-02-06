À LA UNE DU 6 FéV 2026
ASSE : Montanier prêt à changer de capitaine ?

Par Laurent Hess - 6 Fév 2026, 12:00
Interrogé sur le capitanat hier, Philippe Montanier n’a pas clairement confirmé Gautier Larsonneur. Faut-il en déduire que le brassard va changer de bras à l’ASSE ?

En conférence de presse, Philippe Montanier a confirmé hier qu’il espérait apporter plus d’équilibre à l’équipe, de rigueur et de discipline, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Sans pointer Eirik Horneland, le nouveau coach de l’ASSE a notamment glissé aux médias qu’il avait incité les joueurs à laisser leur vestiaire un peu plus propre à l’avenir, par respect pour la femme de ménage.

Larsonneur est un prétendant, a simplement dit le nouveau coach de l’ASSE

Interrogé sur la possibilité de changer de capitaine à l’ASSE, Montanier a eu ces mots : « Le capitaine ? J’en ai désigné quatre ou cinq. Ce seront mes relais. Bien évidemment, il y aura un capitaine sur le terrain mais j’ai cinq ou six capitaines qui peuvent bien représenter la diversité du vestiaire. J’en ai nommé un parmi les joueurs expérimentés, un parmi les jeunes, un parmi les joueurs étrangers… Le capitanat n’est pas une obsession pour moi. Pour tout vous dire, je n’y ai même pas pensé. Quand on va faire la mise en place j’y penserai et le capitaine fera partie de l’équipe des titulaires évidemment. Gautier Larsonneur ? Il fait partie des postulants ». Difficile donc de savoir qui portera le brassard de l’ASSE demain soir face à Montpellier. Une certitude : Larsonneur sera dans les buts. Montanier l’a indiqué alors que les journalistes s’inquiétaient de l’absence du Breton à l’entraînement. Un Montanier moins catégorique, donc, lorsqu’il s’est agi de savoir si « Larso » serait toujours auréolé du brassard…

