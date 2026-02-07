LOSC : Genesio ne lève pas les doutes sur son avenir chez les Dogues

Le LOSC a encore confirmé ses difficultés hier soir en étant tenu en échec à Metz (0-0). Et Bruno Genesio s’est montré assez mystérieux au moment d’évoquer son avenir…

Pour l’ouverture de la 21ᵉ journée de Ligue 1, le LOSC n’a pas réussi à faire mieux qu’un 0 0 face au FC Metz, lanterne rouge du championnat. Les Dogues, longtemps dominateurs, laissent filer une nouvelle occasion de renouer avec la victoire et prolongent ainsi une série inquiétante de matchs sans succès. Lille a notamment manqué de précision dans le dernier geste et Hein aurait peut-être pu obtenir un penalty après avoir été percuté par Özer sur une tentative de lob. Dans la foulée, Fischer a sorti une grosse claquette sur une frappe enroulée de Perrin, mais ce résultat et la petite copie rendue par le LOSC n’arrangent pas ses affaires. C’est désormais cinq matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, même si la série de quatre défaites de suite a été stoppée.

Pas de discussions pour une prolongation de Genesio au LOSC

Une période difficile, marquée par les rumeurs, la semaine passée, sur un possible départ de Bruno Genesio, qui aurait proposé sa démission. Ce qu’avait fermement démenti la direction. Hier, à Metz, le coach nordiste a été interrogé sur son avenir. Et il a eu ces mots : «Vous savez, nous, entraîneurs, on vit au rythme des résultats. Lorsqu’il y a des défaites, le lendemain, c’est très difficile et on repart parce que c’est notre métier la remise en question, les périodes difficiles, les bonnes périodes… ça fait bientôt 10 ans que je suis numéro 1, j’ai déjà vécu des périodes difficiles, j’ai vécu de bonnes périodes, je sais que dans ces moments il faut s’accrocher, garder du calme et de la sérénité, même si on est tous ce soir très déçus. Mon avenir ? Pour l’instant, il n’y a aucune discussion pour une éventuelle prolongation, le président l’a dit : ce qui est important c’est le club, l’équipe, redresser la situation, atteindre les objectifs de fin de saison et ensuite il sera temps de faire le bilan de beaucoup de choses, des deux saisons. On verra.» Une sortie qui laisse à penser qu’au mieux, Genesio finira la saison au LOSC. S’il la finit…