ASSE : les dessous de l’arrivée de Montanier dévoilés, Horneland s’étrangle !

Si Philippe Montanier a officiellement remplacé Eirik Horneland dimanche dernier, ses contacts avec l’ASSE sont bien plus lointains…

Philippe Montanier sera sur le banc de l’ASSE pour la première fois ce soir contre Montpellier, depuis qu’il a remplacé Eirik Horneland, remercié après la défaite face à Boulogne-sur-Mer (0-1) samedi dernier. Montanier l’a indiqué : il va tenter de trouver le bon équilibre afin de redonner confiance à son équipe. En conférence de presse, jeudi, l’ancien portier expliquait qu’il avait pris soin depuis sa nomination, de regarder la totalité des matchs de l’ASSE disputés cette saison. Mais selon L’Equipe, les contacts entre le patron du sportif de l’ASSE, Huss Fahmy, et son nouvel entraîneur, datent d’il y a trois mois…

Montanier en salle d’attente à l’ASSE depuis novembre

« En contact téléphonique régulier depuis novembre avec Huss Fahmy, vice-président exécutif de Kilmer Sports Ventures, propriétaire du club, Philippe Montanier a déjà supervisé en temps réel tous les matches des Verts. Et a commencé les entretiens avec ses joueurs. Vingt minutes par individu. D’abord ceux qui en ont besoin. L’avant-centre Lucas Stassin, par exemple, en déficit de confiance, doit se concentrer sur le collectif. « J’aime bien connaître les hommes, leurs parcours, ce qu’ils attendent de nous », ajoute l’entraîneur. « S’il y a un problème, qu’ils n’hésitent pas à taper à ma porte. On est là pour qu’ils progressent. Ils sont là pour nous aider. » » Et à L’Equipe de préciser : « Dans le vestiaire, Montanier s’exprime en français. Puis traduit en anglais ses propos afin que tout le monde comprenne instantanément « au même niveau ». « Au TFC, j’avais 18 nationalités », se souvient-il ». Eirik Horneland sera sans doute ravi d’apprendre que Kilmer Sports discutait avec son successeur depuis novembre. But ! avait révélé que KSV songeait à le remplacer en cas de défaite à Troyes, où l’ASSE était allée s’imposer 3-2, le 8 novembre dernier…