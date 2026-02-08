ASSE : Montanier réconforte Stassin, félicite Cardona et applaudit les banderoles !

Philippe Montanier a débuté son aventure stéphanoise par une victoire face à Montpellier (1-0). Dans son analyse du match, le successeur d’Eirik Horneland a pris soin de ménager Lucas Stassin. Et il a salué l’entrée en jeu d’Irvin Cardona…

Un nouveau coach et ça repart : Pour la « der » d’Eirik Horneland, l’ASSE avait touché le fond en s’inclinant piteusement face à Boulogne-sur-Mer (1-0). Et une semaine plus tard, elle s’est imposée face à Montpellier (1-0), dans un Chaudron aussi bouillonnant que soulagé. L’opération est appréciable, d’autant que devant, les concurrents directs des Verts ont encore coincé. Et l’ASSE recolle : elle n’est plus qu’à 2 points du 2e, Reims, et du 3e, Le Mans. Philippe Montanier pouvait difficilement rêver mieux pour ses débuts. En dessous de tout une semaine plus tôt, l’ASSE est repartie du bon pied et la délivrance est venue de Julien Le Cardinal, sur un corner de Miladinovic.

Montanier a apprécié la combativité de ses deux attaquants

Après la rencontre, Montanier, interrogé sur Lucas Stassin, muet depuis 4 mois et à nouveau sifflé à son remplacement, à 0-0, a tenu à ménager le Belge. « J’ai bien aimé son match, a-t-il glissé. Il a fait beaucoup d’appels, il a fait preuve d’engagement. Il a beaucoup donné pour l’équipe et c’est comme ça qu’il retrouvera le chemin des filets, il en récoltera les fruits. J’apprécie beaucoup ce joueur, je pense qu’il va monter en puissance crescendo. » Montanier a par ailleurs mis en avant l’apport des remplaçants et notamment d’Irvin Cardona. « Notre deuxième mi-temps a été meilleure que la première et les entrants ont beaucoup apporté. On a gagné 59% des duels en deuxième mi-temps alors qu’on était à 43% en première. J’ai vu Cardona tacler et être applaudi. J’ai bien aimé l’implication des joueurs. Tout n’a pas été parfait mais ça passe par là. D’ailleurs j’ai aussi vu les banderoles et j’ai bien aimé les messages sur l’envie. Cela fait partie des messages que j’ai fait passer moi aussi dès mon arrivée. »