Prêté avec option d’achat par le PSG à l’OL, le jeune défenseur central Noham Kamara (19 ans) a révélé que Bradley Barcola lui avait dit beaucoup de bien de Lyon et de son club.

Transféré à l’été 2023 au PSG pour 45 M€ plus 5 M€ de bonus, Bradley Barcola n’a pas quitté l’OL en bons termes. Les supporters lyonnais l’ont accusé d’avoir lâché son club formateur à un moment où il allait mal, alors que l’indemnité a justement permis aux Gones de s’en sortir. Son premier retour à Lyon a été houleux, l’ailier se prenant une bronca monumentale avant d’être sifflé à chaque touche de balle. Les choses se sont un peu atténuées depuis mais la rancœur est toujours présente. En tout cas du côté des fans de l’OL. Parce que du côté du joueur, tout semble oublié.

« Bradley m’a parlé de la ville mais surtout du cadre sportif à l’intérieur du club »

Noham Kamara, prêté par le PSG à Lyon cet hiver, a révélé lors d’une interview à Radio Scoop que Bradley Barcola lui a vanté les mérites de l’OL et de la ville : « Je n’ai pas hésité une seule seconde. J’en ai même parlé au PSG avec un certain joueur formé à Lyon : Bradley Barcola. On a eu beaucoup de discussions. Il m’a dit que l’OL allait vraiment me faire évoluer. Bradley m’a parlé de la ville mais surtout du cadre sportif à l’intérieur du club ».

Kamara semble très motivé à l’idée de s’imposer à Lyon pour s’y inscrire dans la durée : « On espère battre le record de victoires consécutives. Je crois qu’il est de 14 si je ne dis pas de bêtises, donc si on le bat, je serais fier d’accompagner cette équipe dans cette aventure. Mon rêve, c’est de gagner des trophées dans ce club. Comme on pu le faire Karim Benzema ou encore Juninho. Ça fait 14 ans que l’OL n’a pas gagné de trophées, donc si je peux venir ici et gagner des trophées, ça serait super. Avec le projet qu’on m’a proposé, franchement, j’espère me projeter dans la durée ».

Le calendrier de fin de saison de l’OL

15/02 : OL-Nice (22e journée de Ligue 1)

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France