Prêté jusqu’à la fin de la saison par le Real Madrid, Endrick ne devrait pas rester à l’OL au-delà de juin. Même son agent le confirme…

Auteur de cinq buts et une passe décisive lors de ses six premiers matches toutes compétitions confondues avec l’OL, Endrick donne déjà des regrets aux supporters lyonnais. Car ceux-ci aimeraient le voir rester plus longtemps que six mois entre Rhône et Saône. Mais le Real Madrid a déjà fait savoir qu’il comptait récupérer son attaquant brésilien pour la saison prochaine. Et son agent, Thiago Freitas, a dit exactement la même chose lors d’une interview à Win Win, relayée par AS.

« Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison »

« Endrick n’a joué que quelques minutes avec le Real Madrid car, quand il est arrivé au club, et si vous regardez les attaquants qui y sont, vous constaterez que huit des dix meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid : Vinícius Júnior, lauréat du prix The Best de la FIFA ; Mbappé, un joueur exceptionnel ; Jude Bellingham, un grand joueur, capable de remporter le prix du meilleur joueur du monde ; et Rodrygo, un footballeur qui décide de nombreux matchs importants en Ligue des champions. Il est tout à fait normal qu’un jeune joueur de 18 ans arrive dans un club comme celui-ci et ne joue que quelques minutes. Il est important de mentionner qu’Endrick n’a pas commencé la saison avec le reste des joueurs. Il n’a pas voyagé aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs et était blessé. Dans un club comme le Real Madrid, lorsque vous êtes absent de l’équipe pendant trois ou quatre mois, il est tout à fait normal que vous ayez des difficultés à revenir jouer. »

« Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision est déjà prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Il n’y a aucune ambiguïté ni secret à ce sujet. L’accord est uniquement un prêt, sans option d’achat, donc Endrick reviendra. Que se passera-t-il la saison prochaine ? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu’à la fin de cette saison, Endrick sera à nouveau joueur du Real Madrid.»