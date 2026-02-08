OL Mercato : le Real Madrid a répondu à la folle demande de Fonseca pour Endrick

À LA UNE DU 8 FéV 2026
Par William Tertrin - 8 Fév 2026, 16:42
Endrick a conquis le cœur des Lyonnais en quelques matchs seulement. Mais alors que Lyon rêve de le conserver un an de plus, le Real Madrid vient de stopper net tout espoir olympien.

Des débuts sensationnels pour Endrick à Lyon

Arrivé en prêt, Endrick a transformé l’OL depuis son arrivée. 5 buts et une passe décisive en seulement 6 matchs : à 18 ans, le phénomène brésilien dynamite chaque défense de Ligue 1 et fait lever le Groupama Stadium à chaque apparition. Sa maturité, sa puissance et son instinct de buteur ont mis tout le vestiaire lyonnais à ses pieds.

Fonseca pousse pour prolonger le prêt du prodige

Face à ce succès éclair, Paulo Fonseca n’a pas tardé à réagir. Comme rapporté il y a quelques jours, l’entraîneur de l’OL pousse ses dirigeants à entamer des discussions pour prolonger le prêt d’Endrick au-delà de la saison. Les Gones rêvent de continuer l’aventure avec leur nouvelle star et se démènent pour convaincre le Real, malgré la concurrence et les convoitises qui grandissent.

Le Real Madrid a tranché : pas de cadeau au mercato

Mais la réponse du Real Madrid est tombée : la direction madrilène vient de décider de récupérer Endrick dès la fin de la saison, selon AS. Touché par la réussite de son jeune crack à Lyon, le club merengue veut s’appuyer sur l’expérience acquise en France pour intégrer ce nouveau joyau à l’équipe première dès la reprise. De plus, les dirigeants du Real exprimeraient déjà des regrets d’avoir laissé filer leur attaquant, estimant qu’il aurait pu apporter davantage de solutions offensives sur cette deuxième partie de saison. Les regrets madrilènes sur le prêt laissent place à une position ferme : Endrick restera à la Casa Blanca, quoi qu’il arrive cet été.

Un talent déjà scruté par l’Europe entière

Rien ne semble pouvoir freiner la progression d’Endrick. À Lyon comme en Espagne, chaque prestation du Brésilien fait grimper sa cote. Même une récente expulsion face au FC Nantes samedi n’a pas altéré son influence sur le terrain, ni l’enthousiasme qu’il suscite parmi les fans et son staff. Sa performance impose désormais le respect dans toute l’Europe du foot.

En route vers les sommets : Liga, Ligue des Champions et Mondial en ligne de mire

Loin de s’arrêter là, Endrick nourrit de grandes ambitions. Dès l’année prochaine, il entend s’imposer en Liga et briller au Real Madrid, qui prépare déjà son futur autour de lui. Dans le viseur aussi : la Coupe du Monde, objectif affiché d’un joueur dont la trajectoire captive tous les observateurs. Le feuilleton Endrick ne fait que commencer.

