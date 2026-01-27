À LA UNE DU 27 JAN 2026
OL Mercato : Fonseca tente un coup de folie avec Endrick ! 

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 08:48
Endrick (OL)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

À peine Endrick installé dans son onze, Paulo Fonseca pousse déjà fort pour sécuriser l’avenir et garder sa pépite offensive à l’OL.

Quatre buts en deux matches… Endrick réussit des débuts fracassants à l’OL, où il est prêté par le Real Madrid jusqu’en fin de saison. Justement, ce tableau pourrait évoluer. Selon les informations d’ESPN Brésil, Paulo Fonseca a clairement fait passer le message à sa direction : tout faire pour prolonger le prêt d’Endrick d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2027. Un signal fort envoyé par l’entraîneur portugais, convaincu du potentiel et de l’impact du jeune Brésilien dans son projet de jeu. À l’OL, Endrick est perçu comme un joueur capable de franchir un cap rapidement, à condition de bénéficier de temps de jeu, de confiance et de continuité. Trois éléments que Fonseca estime pouvoir lui offrir.

Des négociations complexes avec le Real Madrid

Problème : l’OL n’est pas maître du dossier. Pour prolonger ce prêt, la direction lyonnaise va devoir négocier avec le Real Madrid, propriétaire du joueur. Et du côté de la Casa Blanca, rien n’est encore tranché. Le club madrilène va devoir décider s’il est préférable de laisser Endrick poursuivre sa progression loin du Bernabéu ou de l’intégrer plus rapidement dans la rotation offensive. C’est là que réside la grande inconnue. Le futur entraîneur du Real Madrid jouera un rôle clé dans ce dossier. Souhaitera-t-il conserver Endrick dans son effectif, ou estimera-t-il que l’attaque actuelle est suffisamment armée sans lui ? Le feuilleton Endrick ne fait que commencer. 

OLReal Madrid

