Auteur d’un triplé mémorable à Metz ce dimanche (5-2), Endrick pourrait mettre fin à son prêt à l’OL pour retourner au Real Madrid dès cet hiver !

Auteur d’un triplé retentissant à Metz ce dimanche lors du large succès de l’OL (5-2), Endrick pourrait déjà vivre ses dernières heures sous le maillot lyonnais. Le prodige brésilien pourrait en effet voir son prêt écourté pour retourner au Real Madrid dès cet hiver. L’information, révélée par le site Topskills Sport UK, reste à prendre avec précaution, mais elle fait déjà beaucoup de bruit. Selon cette source, le Real Madrid aurait décidé d’activer la clause de rachat incluse dans le prêt du joueur. Une décision forte qui entraînerait le départ imminent d’Endrick, attendu à Madrid dans les prochains jours.

Une rumeur à prendre avec des pincettes

Si cette annonce se confirme, elle viendrait récompenser les performances express de l’attaquant à l’OL. Arrivé avec l’étiquette de crack mondial, Endrick a progressivement monté en puissance avant de frapper très fort à Metz. Trois buts, une présence constante dans la surface et une impression de supériorité face à la défense adverse. Une prestation qui n’est visiblement pas passée inaperçue du côté de la Casa Blanca. Le Real Madrid suit évidemment de très près l’évolution de son joyau. Le club merengue pourrait estimer que le temps d’adaptation est terminé et que le joueur est désormais prêt à intégrer la rotation d’Alvaro Arbeloa, notamment dans une deuxième partie de saison très dense.

Endrick a déjà marqué le coup

Pour l’OL, ce possible départ serait un vrai coup dur. Endrick est perçu comme un accélérateur offensif capable de faire basculer des matchs et d’apporter une vraie plus-value dans la course aux objectifs lyonnais. Son retour anticipé à Madrid obligerait les dirigeants à se repositionner rapidement sur le marché hivernal. Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été faite ni par l’OL ni par le Real Madrid. Une chose est sûre : après son récital à Metz, Endrick a rappelé à tout le monde pourquoi il est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération.